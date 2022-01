Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà các đơn vị, hộ nghèo nhân dịp đón Tết Nhâm Dần

Đoàn công tác do đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung dẫn đầu đã thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và người cao tuổi tại các xã Quỳnh Dị, phường Quỳnh Xuân và Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn mà bà con gặp phải do dịch Covid-19 trong năm qua. Thời gian tới, đồng chí mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để các hộ gia đình phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết các chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn cũng đã đến thăm và chúc Tết Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Liên, Công an phường Mai Hùng. Tại đây, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an ninh quốc gia, an ninh trên biển trong năm 2021.

Gửi lời thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ đang công tác và mong muốn lãnh các đơn vị quan tâm nhiều hơn nữa đến cuộc sống của các chiến sỹ để mọi người yên tâm công tác.

Đoàn công tác chúc Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Liên. Ảnh: Thanh Quỳnh Thời gian tới, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán, các đơn vị cần tiếp tục xây dựng các kế hoạch, phương án phân công cán bộ, chiến sỹ trực sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là việc đảm bảo an ninh chính trị, nhất là tại các vùng đặc thù, vùng giáp ranh, an ninh trên biển. Từ đó, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.