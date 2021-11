Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Ngày 29/11, thực hiện chương trình hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến xã Diễn Đồng (Diễn Châu) trao quà hỗ trợ 2 trẻ mồ côi.