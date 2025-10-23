Thời sự Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về công tác giảm nghèo Chiều 23/10, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND tỉnh theo kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tham gia cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung báo cáo kết quả triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa



Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh sẽ giảm còn 3,13%

Theo báo cáo từ UBND tỉnh, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; xác định rõ, đây là nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; huy động toàn xã hội vào cuộc, đặc biệt là ý chí vươn lên của chính người nghèo.

Riêng cấp tỉnh, từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 16 nghị quyết về tổ chức thực hiện chương trình, đồng thời, ban hành 38 quyết định theo thẩm quyền, cùng 13 kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng báo cáo công tác giải ngân vốn thực hiện chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua chương trình đã đáp ứng được 2 mục tiêu, vừa giảm tỷ lệ hộ nghèo; vừa khắc phục sự thiếu hụt các cơ sở hạ tầng về giao thông và dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, điện, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin… cho vùng, địa phương và hộ nghèo.

Trong đó, về tỷ lệ hộ nghèo, giảm từ 7,80% và cận nghèo từ 6,59% năm 2021, giảm xuống còn 4,16% hộ nghèo và 5,42% hộ cận nghèo vào cuối năm 2024.

Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh sẽ giảm còn 3,13%, tương ứng mức giảm 4,64% so với đầu kỳ, bình quân hàng năm đạt 1,16%.

Khu vực miền núi, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 giảm còn 8,66%, tương ứng tổng giảm cả giai đoạn là 8,58%, bình quân hàng năm giảm 2,15% hộ nghèo; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm hàng năm hơn 3%.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vi Ngọc Quỳnh nêu một số khó khăn trong thực hiện chương trình giảm nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở kết quả giám sát việc triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững tại một số cơ sở, một số thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng đặt ra nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai một số dự án và tiểu dự án trọng tâm về đầu tư hạ tầng, mô hình sinh kế, đào tạo nghề và tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị UBND tỉnh rà soát và tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý để giải ngân nguồn vốn đã được HĐND tỉnh phân bổ cho các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc trong việc phân bổ nguồn vốn khi trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện chương trình từ cấp huyện trước đây và cấp xã hiện nay, mới chỉ có 10 đơn vị cấp huyện thực hiện phân bổ nguồn lực cho cấp xã, còn 10 đơn vị cấp huyện chưa phân bổ.

Mặt khác, hiện vẫn còn một số công trình đầu tư dang dở chưa tiếp tục được triển khai, vừa không phát huy hiệu quả công trình, vừa lãng phí nguồn lực đầu tư.

Mô hình sinh kế được triển khai chưa phù hợp với điều kiện thực tế của một số hộ dân và địa phương; tỷ lệ giảm nghèo vùng miền núi, đồng bào dân tộc tuy vượt kế hoạch, nhưng thiếu bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao.

Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lô Thị KIm Ngân nêu vấn đề về tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc vượt kế hoạch, nhưng chưa bền vững, cần nghiên cứu để có giải pháp cụ thể. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp thu các ý kiến mà các thành viên đoàn giám sát đặt ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã thông tin một số vấn đề liên quan đến định hướng trong thực hiện chương trình giảm nghèo trong thời gian tới. Trong đó, sẽ nghiên cứu để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch vùng huyện trước đây và quy hoạch vùng xã hiện nay, để từ đó khai thác được tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực phát triển, khắc phục tình trạng manh mún trong đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tiếp thu và giải trình một số vấn đề. Ảnh: Mai Hoa

Về hỗ trợ sinh kế, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Sẽ đi theo hướng, không cho không mà người nghèo cũng phải có trách nhiệm đối ứng nguồn vốn để thực hiện mô hình. Đồng thời với đó là tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Tập trung giải ngân nguồn vốn để triển khai chương trình

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao sự tập trung trong chỉ đạo, điều hành, gắn với đôn đốc thường xuyên và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đảm Chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình kết luận tại cuộc làm viêc. Ảnh: Mai Hoa



Nhấn mạnh, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 sắp kết thúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các xã giải ngân nguồn vốn trong những tháng còn lại năm 2025; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án đầu tư dang dở để hoàn thành, đưa vào sử dụng hiệu quả. Đồng thời, rà soát, đánh giá và nghiên cứu tổng thể các dự án, tiểu dự án được triển khai thời gian qua, nhất là các mô hình sinh kế, trên cơ sở đó xem xét để tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, tác động tích cực đến giảm nghèo bền vững.

Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn giữa các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình khác triển khai trên cùng địa bàn nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư. Quan tâm kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực triển khai thực hiện chương trình cho cán bộ, công chức cấp xã…

Từ thực tiễn triển khai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chủ động đề xuất với Trung ương điều chỉnh, bổ sung để chương trình thật sự phát huy hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tới, đặc biệt là tháo gỡ bất cập về thủ tục hành chính nhiều, trong nguồn lực được thụ hưởng nhỏ, dẫn đến đối tượng thụ hưởng không mặn mà về chính sách hỗ trợ.