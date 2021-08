Đoàn kết chiến thắng đại dịch, đập tan mọi chiêu trò chia rẽ khối đại đoàn kết

Đủ chiêu trò hòng ly tán lòng dân



Trong điều kiện có nhiều khó khăn phòng chống dịch Covid-19, các thế lực thù địch, phản động với mưu đồ thực hiện “diễn biến hòa bình” lại xem đây là cơ hội để chống phá Việt Nam. Thời gian gần đây, qua một số đài, báo nước ngoài và mạng xã hội chúng tiếp tục đưa nhiều thông tin bóp méo, xuyên tạc hòng làm ly tán lòng người, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ta. Đây là những chiêu trò cực kỳ nguy hiểm mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Mọi chiêu trò của các thế lực thù địch đều núp bóng cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19. Nhiều chủ trương, chính sách, chỉ thị, hướng dẫn phòng, chống dịch của Đảng và Chính phủ Việt Nam bị họ bóp méo, xuyên tạc theo kiểu “không vì lợi ích của dân...” mà vì “lợi ích của Đảng”. Họ cho rằng nhiệm vụ phòng, chống dịch là của Bộ Y tế, việc Việt Nam sử dụng Quân đội hỗ trợ Công an trong kiểm soát người dân thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là vì “lý do an ninh, quốc phòng” chứ không vì “phòng, chống dịch bệnh”. Chúng cho rằng phòng, chống dịch bằng biện pháp hành chính kiểu Việt Nam chỉ là “bắt cóc bỏ đĩa” và không hiệu quả. Chiến lược tiêm vắc-xin cho nhân dân cũng bị các thế lực thù địch bóp méo, xuyên tạc cho rằng Việt Nam đã “chậm trễ” trong việc này và khi có vắc-xin thì triển khai “tiêm chủng với tốc độ rùa bò”; có sự phân biệt giữa “quan chức” với “dân thường”; “người giàu” và “ người nghèo” trong việc tiêm vắc-xin…

Các đối tượng tung tin xuyên tạc, kích động người dân. Nguồn: VOV

Chúng vu cáo rằng, việc cơ quan chức năng của Việt Nam áp dụng các biện pháp xử lý với một số cá nhân đăng phát thông tin sai sự thật lên không gian mạng là “vi phạm tự do thông tin”, “tự do ngôn luận” và kích động người dân phản đối. Tương tự một số người dân có những biểu hiện chủ quan, lơ là, vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch bị xử phạt,... chúng cũng lu loa rằng: Việt Nam vi phạm quyền con người...



Trong khi nhân dân ở cả trong và ngoài nước, các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp đang tự tâm, tự nguyện sôi nổi ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 thì các thế lực thù địch lại vu khống rằng Đảng, chính quyền “ép” người dân; “buộc” các doanh nghiệp đóng góp vào quỹ. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều tập thể, cá nhân đã có các hoạt động nhân đạo, từ thiện rất đáng quý, đáng trân trọng, nhưng những kẻ thiếu thiện chí lại cố tình nhìn nhận những việc làm ấy bằng con mắt tiêu cực để xuyên tạc, bóp méo hòng gieo rắc những nghi kỵ, hiểu lầm, thiếu tin tưởng lẫn nhau trong nội bộ nhân dân.

Thực hiện những luận điệu, chiêu trò ấy các thế lực thù địch, phản động, cơ hội không nhằm mục đích gì khác là làm xói mòn niềm tin, chia rẽ nhân dân với Đảng; gây phân tâm, ly tán lòng người, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ta trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19.

Sự thật bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc

Có lẽ trên thế giới này không một dân tộc nào phải vượt qua nhiều gian nan, thử thách như dân tộc Việt Nam, không đất nước nào phải đương đầu, chống chọi với nhiều thiên tai, địch họa như đất nước Việt Nam. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công” đó là bài học vô cùng quý giá của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm dựng và giữ nước.

Hơn ai hết dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ giá trị, ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết. Cũng chính nhờ đó mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quyết tâm làm tất cả những gì có thể để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho người dân xã Diễn Bích (Diễn Châu). Ảnh tư liệu: Thành Cường

Ngay sau khi đại dịch bùng phát, Đảng và Chính phủ ta đã có hàng loạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị thể hiện tinh thần quyết liệt, quyết tâm phòng, chống dịch chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tinh thần, quyết tâm ấy đã nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội và sự chung tay vào cuộc đầy trách nhiệm của cả cộng đồng.

Cùng với hàng chục nghìn bác sĩ, nhân viên y tế; cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an xung kích trên tuyến đầu, rất nhiều sinh viên, cựu chiến binh, thầy thuốc đã nghỉ hưu cũng tình nguyện có mặt nơi tuyến đầu chống dịch. Các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ đều được nhân dân ở các khu dân cư, các khu cách ly, các khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nghiêm chỉnh chấp hành. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tự nguyện nhường doanh trại, trụ sở cơ quan, trường học, khách sạn... để chính quyền và cơ quan chuyên môn dùng làm nơi điều trị và khu cách ly.

Càng trong khó khăn, gian khổ thì tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” của nhân dân Việt Nam càng được nhân lên mạnh mẽ. Đặc biệt trong đợt dịch lần thứ tư này, nhiều địa phương phía Nam, nhất là TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ; các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh... đang trở thành điểm nóng của đại dịch. Quân và dân trên địa bàn cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời, hiệu quả giúp người dân, nhất là những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Hàng chục tấn lương thực, thực phẩm được quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ để người dân các địa phương vượt qua khó khăn.

Các bộ, ngành, địa phương phía Bắc đã cử nhiều đoàn công tác vào phía Nam giúp nhân dân phòng, chống đại dịch. Hàng nghìn tỷ đồng đã được các đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ hỗ trợ kịp thời các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và các địa phương khó khăn. Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 ngay sau khi thành lập và phát động đã nhận được sự hưởng ứng rất mạnh mẽ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như ở nước ngoài và đã thu được những kết quả tích cực.

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện rõ nét bằng quyết tâm chiến thắng đại dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong nước mà còn được thể hiện sâu sắc bằng chủ trương dang rộng vòng tay đón những người con xa xứ; bảo vệ và chăm lo sức khỏe của người nước ngoài học tập, làm việc và công tác tại Việt Nam.

Đoàn viên Công đoàn Nghệ An quyên góp ủng hộ bà con vùng dịch, đồng hành cùng nhân dân cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: PV

Có thể nói thực tiễn cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 thêm một lần nữa khẳng định truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam không những được giữ vững mà còn được phát huy nâng lên ở tầm cao phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới. Không một thế lực nào có thể chia rẽ, phá vỡ được khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Đề cao trách nhiệm xây dựng khối đại đoàn kết



Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Đoàn kết thì sống, chia rẽ là chết! Bài học xương máu mà chúng ta rút ra từ lịch sử trường tồn của dân tộc đó là: Càng trong gian khó chúng ta càng phải đoàn kết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mới đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19, trong đó chỉ rõ: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng...” .

Tinh thần đoàn kết góp phần giúp Việt Nam là một trong số ít quốc gia có biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tích cực và hiệu quả. Ảnh minh họa: VOV

Trước hết mỗi người chúng ta cần nâng cao nhận thức, tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch. Rất nhiều sự kiện, việc làm của các tổ chức, cá nhân hướng đến mục tiêu chiến thắng đại dịch Covid-19. Mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận những việc làm ấy bằng thái độ tích cực, trên tinh thần xây dựng, đừng vì suy nghĩ nhỏ nhoi hay động cơ cá nhân mà có những lời nói, hành động ác ý gây ly tán lòng người, chia rẽ đoàn kết trong cộng đồng.

Đặc biệt trước sự chống phá ngày càng ráo riết, quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, mỗi người chúng ta, cần thể hiện rõ trách nhiệm công dân của mình tránh viết bài, đưa tin thất thiệt, sai sự thật, gây chia rẽ đoàn kết, làm ly tán lòng người để kẻ xấu và các thế lực thù địch, phản động lợi dụng. Mỗi người cần thường xuyên đề cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ ràng và chủ động tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị./.