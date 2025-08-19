Xây dựng Đảng Đoàn kết, đồng thuận xây dựng xã Lam Thành (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 19/8, Đảng bộ xã Lam Thành (Nghệ An) trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên.

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 247 đại biểu chính thức đại diện cho 1.688 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Nhiều kết quả nổi bật

Đảng bộ xã Lam Thành được thành lập theo Quyết định số 3608-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Tỉnh uỷ Nghệ An trên cơ sở hợp nhất các Đảng bộ xã: Phúc Lợi, Hưng Nghĩa, Châu Nhân và Hưng Thành. Đến nay, Đảng bộ xã Lam Thành có 56 tổ chức đảng trực thuộc với 1.688 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trường Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL



Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã Hưng Thành, Châu Nhân, Phúc Lợi, Hưng Nghĩa đoàn kết, đồng thuận khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiệm vụ đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Đồng chí Cao Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: TL



Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân các xã cũ ước đạt 8,37%, thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 74 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Sản xuất nông nghiệp phát triển tích cực, đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự đại hội. Ảnh: TL



Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển", Đại hội Đảng bộ xã Lam Thành lần thứ I có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện khát vọng, niềm tin và quyết tâm đưa quê hương phát triển nhanh, bền vững.

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ phấn đấu xây dựng xã Lam Thành có cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển theo hướng đồng bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TL



Để đạt được mục tiêu trên, đại hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 10-12%; Thu nhập bình quân đầu người 95-110 triệu đồng/năm; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 115 tỷ đồng; Tỷ lệ đường cấp xã trên địa bàn được cứng hóa đạt 100%. Hàng năm, Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TL



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, nhân dân 4 đơn vị cấp xã trước đây, nay là xã Lam Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đồng chí lưu ý một số vấn đề mà xã Lam Thành cần quan tâm về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; về định hướng phát triển kinh tế; chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL

Cùng đó, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế vùng đất bãi ven sông Lam, vùng bãi màu để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo thị trường ổn định và bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Đại hội. Ảnh: TL



Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư các dự án trọng điểm. Cần hướng đến quy hoạch các cụm công nghiệp để đảm bảo đến năm 2030, công nghiệp- xây dựng sẽ chiếm khoảng 40% cơ cấu nền kinh tế như báo cáo chính trị đã chỉ ra.

Tập trung quảng bá, xúc tiến du lịch, từng bước đa dạng hóa và nâng tầm các sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng riêng có của xã Lam Thành; xây dựng xã Lam Thành thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch tâm linh; du lịch sinh thái gắn với cảnh quan; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng kết hợp khu trưng bày sản phẩm truyền thống và sản phẩm OCOP, tạo sự gắn kết giữa phát triển du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: TL



Cùng đó, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc, nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng con người Lam Thành làm nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lam Thành nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lam Thành nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 26 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Trường Thi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Cao Thị Hằng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Hữu Hà được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.