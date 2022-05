Đoàn kết, phát huy tối đa nội lực, đưa Tân Kỳ ngày càng phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm các mô hình kinh tế ở huyện Tân Kỳ (Baonghean.vn) - Sáng 11/5, trong chương trình công tác tại huyện Tân Kỳ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đi tham quan các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Sáng 11/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tân Kỳ nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với lãnh đạo huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phạm Bằng

KINH TẾ TIẾP TỤC CÓ BƯỚC TĂNG TRƯỞNG KHÁ

Tại buổi làm việc, đoàn công tác thống nhất với đánh giá, trong năm 2021 và quý I/2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, quyết liệt và thực hiện hiệu quả các biện pháp nên công tác phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả. Trong năm 2021, kinh tế của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 7.100 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 2.205 tỷ đồng, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 3.142 tỷ đồng, lĩnh vực dịch vụ ước đạt hơn 1.748 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất năm 2021 của Tân Kỳ đạt 7,7%; quy mô kinh tế đứng thứ 4/11 huyện miền Tây (13/21 địa phương trong tỉnh). Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch đầu tư công được thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Nhờ đó, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 65 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao, đến hết tháng 4/2022 đạt 23,64% (đứng thứ 4 khối huyện, thành, thị).

Năm 2021, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương 11 dự án trên địa bàn huyện, với tổng mức đầu tư là hơn 2.091 tỷ đồng và điều chỉnh chủ trương dự án với tổng mức đầu tư tăng thêm 40 tỷ đồng. Hiện đang triển khai các bước để xây dựng dự án hạ tầng Cụm công nghiệp xã Nghĩa Dũng với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng số doanh nghiệp thành lập và hoạt động tăng.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến tham quan mô hình vườn ươm cây giống lâm nghiệp tại xã Tân Hương. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, công tác phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những tháng đầu năm 2022, huyện Tân Kỳ tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung quyết liệt, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND huyện. Huyện cũng đã thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực ngay từ những ngày đầu năm.

Huyện Tân Kỳ cũng đề ra 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, 7 định hướng nhằm phấn đấu đến năm 2025, Tân Kỳ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững của khu vực miền Tây Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm Nhà máy may Minh Anh, đóng tại xã Kỳ Tân. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã phân tích, đánh giá những tiềm năng, lợi thế và chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc của huyện Tân Kỳ. Đồng thời, gợi mở cho huyện nhiều hướng phát triển mới, đề xuất những giải pháp nhằm giúp cho huyện có thêm điều kiện để phát triển trong thời gian tới.