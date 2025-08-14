Xây dựng Đảng Đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã Nghi Lộc trở thành phường trước năm 2035 Chiều 14/8, Đảng bộ xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 216 đại biểu đại diện cho 2.426 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Dự đại hội có đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tiền đề để phát triển

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghi Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: T.L



Đảng bộ xã Nghi Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 4 Đảng bộ các xã Diên Hoa, Nghi Trung, Nghi Vạn và thị trấn Quán Hành. Đảng bộ có 2.426 đảng viên, sinh hoạt tại 90 tổ chức đảng trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội xã Nghi Lộc có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân toàn xã ước đạt 9,3%/năm – là mức tăng khá cao so với mặt bằng chung. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 68,9 triệu đồng, tăng 21,4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: T.L



Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; Nội bộ đoàn kết, thống nhất; Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Lộc phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL



Xây dựng xã Nghi Lộc thành phường

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Nghi Lộc phấn đấu xây dựng xã Nghi Lộc trở thành địa phương có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh; trở thành một trong những xã phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T. L



Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đến năm 2030 là 11,79%; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt trên 13.300 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu...

Đồng chí Nguyễn Đăng Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghi Lộc trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: T. L



Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng tình cao với những chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong báo cáo chính trị, theo đồng chí Dương Đình Chỉnh xã Nghi Lộc cần phát huy tốt các tiềm năng lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, tính kết nối liên thông và hạ tầng giao thông, xác định đúng các khâu đột phá để phát triển nhanh và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Trong đó, xã Nghi Lộc cần phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo.

Đồng chí Nguyễn Bá Điệp được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc. Ảnh: T. L

Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống để tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững. Đặc biệt là hoàn thiện quy hoạch để phát triển các ngành nghề và khu vực kinh tế quan trọng của xã, nhất là dịch vụ thương mại nông nghiệp, sản xuất hàng hóa tập trung.

Bên cạnh đó, xã cần khai thác tốt quỹ đất, hạ tầng giao thông, kết nối với các khu vực động lực của tỉnh. Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao. Tổ chức có hiệu quả và chiều sâu phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đặc biệt, xã cần sớm hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, quy hoạch và phát triển các khu vực đô thị hiện đại đặt trên nền móng để xây dựng xã Nghi Lộc trở thành phường trước năm 2035.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: T. L



Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhất là an ninh nông thôn, an ninh đặc thù, xử lý kịp thời các vấn đề bất cập ngay từ cơ sở, làm tiền đề tiên quyết để phát triển.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp theo phương châm kiến tạo và phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: T. L



Đảng bộ xã Nghi Lộc cần đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghi Lộc nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 3 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghi Lộc nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: T. L



Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định là Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đăng Đức được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Bá Điệp được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.



Các đại biểu nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.