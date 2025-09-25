Thời sự Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững Đại hộthi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, ngày hội lớn của tỉnh, là dịp hội tụ, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Thi đua yêu nước là mục tiêu, động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là phương thức quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng thi đua yêu nước của Bác Hồ kính yêu mãi mãi soi sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, gắn kết sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Nghệ An được phát động toàn diện, sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đổi mới về nội dung, hình thức, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Các cấp, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng theo giai đoạn và từng năm, gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, với chỉ tiêu, nội dung cụ thể.

Các cụm thi đua thường xuyên ký kết giao ước, tăng cường giao lưu, học hỏi, đồng thời, tổ chức bình xét, khen thưởng khách quan, kịp thời, chính xác, xứng đáng với những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Nhờ đó, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng không ngừng nâng lên, góp phần khích lệ tinh thần, khơi dậy ý chí, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái thi đua, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian trưng bày sản phẩm OCOP của xã Kim Liên. Ảnh:Thành Duy

Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn này luôn gắn chặt với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực: Lao động sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vượt qua mọi khó khăn vì Tổ quốc, nhân dân phục vụ; thầy, cô giáo, y, bác sĩ hết lòng vì sự nghiệp trồng người, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nông dân cần cù sáng tạo...

Những gương mặt ấy trở thành niềm tự hào, nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần nhân văn, khát vọng cống hiến. Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025, 80 gương mặt xuất sắc, điển hình tiên tiến sẽ được vinh danh, khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của phong trào trong thực tiễn.

Từ những kết quả sinh động và đầy sức thuyết phục, có thể khẳng định giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước ở Nghệ An đã trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Một góc vùng đô thị Vinh. Ảnh: Thành Cường Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Trân Châu Quang cảnh Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trên lĩnh vực kinh tế, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô và chất lượng ngày càng nâng cao; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục cải thiện, thu hút nhiều dự án lớn, trong đó có Dự án FDI.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển vững chắc, chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện.

Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm; công tác đối ngoại mở rộng, nâng cao hình ảnh và vị thế của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ được nâng lên, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng. Nghệ An đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới nhưng cũng còn nhiều khó khăn và thử thách.

Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Công nhân làm việc tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu để thi đua, khen thưởng thực sự thành phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ quản lý, điều hành của chính quyền, động lực xây dựng con người mới và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu:

Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững; tạo nền tảng vững chắc cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Dệt thổ cẩm ở xã Châu Tiến. Ảnh: Thành Cường Lễ hội Đền Chín gian. Ảnh: Nhật Thanh Thể thao phong trào. Ảnh: Xuân Thủy Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập trấn áp tội phạm. Ảnh: Thành Cường Công nhân thi công đường dây cao thế. Ảnh: Thành Cường

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, phong trào thi đua yêu nước sẽ tập trung vào các nội dung sau:

Về kinh tế, thi đua phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.

Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11 - 12%, GRDP bình quân đầu người đạt 7.500 - 8.000 USD, thu ngân sách tăng 12%/năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các em học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt giải quốc tế. Ảnh: Thành Duy Học sinh đọc sách tại Thư viện Làng Sen, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy Cô và trò Trường Mầm non Nguyễn Huệ (xã Hưng Nguyên) đón năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: Đình Tuyên

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”…

Về văn hóa - xã hội, thi đua phát triển giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng, chuyển giao và phát triển khoa học - công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin truyền thông; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, lao động việc làm và an sinh xã hội, gia đình, trẻ em.

Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: CSCC Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: CSCC Bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: CSCC Quang cảnh Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phấn đấu chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,75. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội giảm xuống còn khoảng 20%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 38%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 0,5 - 1,5%/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 41,5%.

Trọng tâm là triển khai mạnh mẽ và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Gương sáng y đức”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023 - 2030”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, phong trào “Bình dân học vụ số”, “Làng văn hóa”, phong trào “Dạy tốt, học tốt”; “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"…

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành vượt sông. Ảnh: Trọng Kiên Lực lượng quân y Bộ đội biên phòng tỉnh cấp phát thuốc cho người dân xã Mỹ Lý. Ảnh: Lê Thạch Công an xã Lượng Minh cùng với người dân mang vác vật liệu giúp xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo. Ảnh: Đình Tuân Lực lượng Cảnh sát PCCC diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Quang An

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thi đua tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ xã, phường vững mạnh toàn diện đạt trên 95%. Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự hằng năm đạt trên 90%.

Theo đó, cần duy trì thường xuyên và có hiệu quả phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Nền nếp chính quy tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”...

Về công tác cải cách hành chính và xây dựng Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy Đoàn công tác Trung ương kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh. Ảnh: Thành Duy Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục cho công dân. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện tinh gọn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế đúng quy định của Trung ương; cơ bản hoàn thành chính quyền số vào năm 2030. Phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); nhóm 15 tỉnh dẫn đầu về Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI).

Thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh”, “Tham mưu giỏi, chỉ đạo tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Vì người nghèo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Thanh niên tình nguyện” và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An, bằng nỗ lực, ý chí và tinh thần cách mạng quê hương Xô viết, quyết tâm đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo động lực to lớn để trở thành tỉnh khá trong cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./.