Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An sơ kết hoạt động, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Đồng chí Nguyễn Công Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh; Bí thư và Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, đến thời điểm này, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã hoàn thành đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu đề ra cho năm nay. Nổi bật, 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của tổ chức Đoàn các cấp; 100% cơ sở Đoàn thường xuyên có báo cáo hình ảnh tổ chức hoạt động lên trang Cán bộ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh; 100% cơ sở Đoàn duy trì thực hiện bộ tiêu chí đánh giá riêng đối với đoàn viên công tác tại cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.V

Mỗi cơ sở Đoàn xây dựng mới hoặc duy trì được ít nhất 1 mô hình, cách làm gắn với các nội dung cải cách hành chính, hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị (35 cơ sở Đoàn trực thuộc, 38 mô hình). Toàn Đoàn đã trồng mới gần 1.200 cây xanh tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng 6 căn nhà nhân ái, 3 thư viện, 1 sân chơi cho thiếu nhi, 1 tuyến đường điện; Toàn khối vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện được gần 1.000 đơn vị máu trở lên.

Bên cạnh đó, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đảm nhận thực hiện và vận hành các công trình chuyển đổi số: Website Cổng thông tin hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An; Website Địa chỉ đỏ tỉnh Nghệ An; Server Discord "Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An"; Trang Zalo Official Account "Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An"…

Hội nghị cũng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, bám sát chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các cấp bộ Đoàn trong toàn Khối đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; khuyến khích tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp với nhiều điểm mới trong công tác tuyên truyền, phương pháp tổ chức và ứng dụng các nền tảng số, CNTT vào các hoạt động tại đại hội…

Tại hội nghị, đại diện các cụm thi đua đã tham gia ý kiến phát biểu, thảo luận tích cực, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá ưu điểm, hạn chế trong hoạt động của từng cụm, đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung với Ban Thường vụ Đoàn Khối, Tỉnh đoàn,… để tiếp tục làm tốt hơn công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới. Các nội dung trọng tâm được thảo luận gồm việc triển khai thực hiện đề án, chủ trương từ Đảng ủy Khối, Đoàn Khối, cơ chế thông tin liên lạc giữa cán bộ Đoàn trên mạng xã hội, công tác giới thiệu đoàn viên vào Đảng, đề xuất nội dung tập huấn cán bộ Đoàn vào tháng Bảy, các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ,…

Các đồng chí Thường trực và cán bộ Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Ảnh: P.V

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2022 – 2027, và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2027 – 2032.