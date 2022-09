Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa với tổ chức, với cộng đồng và xã hội đã được hoàn thành, trong đó, có thể kể đến một số nội dung nổi bật như: Chuỗi công trình "Thư viện cho em" - tu sửa, chỉnh trang, trang bị tủ sách cho 5 trường học ở địa bàn khó khăn trên toàn tỉnh; Tổ chức Lễ tuyên dương "Con ngoan, trò giỏi - Cháu Bác Hồ kính yêu" năm học 2021 - 2022, biểu dương 115 học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện ở năm học vừa qua.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cũng tổ chức Giải Bóng đá cán bộ Đoàn mở rộng Cúp Tứ hùng với sự tham gia của 4 đội bóng đến từ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Công ty CP Trường Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Ecopark, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng giải chạy "Những bước chân vì cộng đồng" chặng 6 và chặng 7 nhằm mục đích quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà văn hóa cho cộng đồng các đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn thanh niên trong Khối Các cơ quan tỉnh còn tích cực tham gia Liên hoan "Tuyên truyền các ca khúc cách mạng" do cụm thi đua số 5 - Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức; Tuyên truyền và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” với hơn 10.000 lượt tham gia. Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức Chương trình Tọa đàm kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An (22/9/1954 - 22/9/2022).

Các hoạt động đã thu hút sự quan tâm tham gia và hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ vai trò xung kích và sức sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm ngày hội lớn của tuổi trẻ toàn tỉnh. Được biết, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2/10 tới.