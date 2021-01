Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An phát động thi đua, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.



Gần 300 đoàn viên, thanh niên đến từ các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: Thu Giang

Phong trào thi đua năm 2021 được phát động trong toàn Đoàn Khối Doanh nghiệp với chủ đề “Phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ vì sự phát triển của doanh nghiệp”.



Theo Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Nguyễn Bá Tuấn Anh, phong trào thi đua năm nay tập trung vào 5 nội dung chính: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; Tăng cường công tác tham mưu, khuyến khích đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu khoa học; Không ngừng đổi mới phương pháp sinh hoạt, hình thức tổ chức hoạt động, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên; Xung kích đi đầu trong xây dựng và thực hiện tốt “Văn hóa doanh nghiệp”, thực hiện có hiệu quả phong trào Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Các đại biểu cùng nhấn nút phát động cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" năm 2021. Ảnh: Thu Giang

Trên cơ sở thành công của những năm trước, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” với mục tiêu thu hút được 600 ý tưởng, sáng kiến cho năm 2021, kêu gọi mỗi đoàn viên phát huy tính sáng tạo trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học; sáng tạo trong đời sống sinh hoạt, trong lao động, sản xuất, kinh doanh…



Các hoạt động thiết thực này được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần đưa doanh nghiệp chinh phục khó khăn, vượt qua thử thách, phát triển bền vững.

Đại diện 4 khối thi đua trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An ký kết đảm nhận các chỉ tiêu thi đua trong năm 2021. Ảnh: Thu Giang

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã đăng ký các công trình, hoạt động cụ thể nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của cả nước. Đây đều là những công trình, hoạt động vô cùng ý nghĩa, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới, cũng đồng thời là những công trình thanh niên có giá trị, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.



Trao biển công trình cho các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp đảm nhận thực hiện để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Thu Giang

Nhân dịp Tết Xuân Sửu đang đến gần, Đoàn Khối Doanh nghiệp trao tặng 2 chuyến xe 0 đồng, với mong muốn mang đến cái Tết ý nghĩa cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Đoàn Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan và Đoàn Công ty CP Halotexco; và tặng 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn cho Đoàn Công ty CP Bến xe Nghệ An, đồng hành trong chiến dịch Vận tải khách Tết Nguyên Đán năm 2021 đảm bảo an toàn, thuận lợi./.