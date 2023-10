Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 6/10, đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, nhằm kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Nam Đàn.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÓ CHUYỂN BIẾN

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ, ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính.

Tại các phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý, giải quyết công việc, đảm bảo đúng phương châm chỉ đạo “nhanh, đúng, hiệu quả” chuyển “giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết”.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Thành lập các Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Công tác kiểm tra cải cách hành chính được chú trọng; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh đều hoàn thành đúng tiến độ thời gian yêu cầu và đảm bảo chất lượng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Vũ Hải Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An đã rà soát, đơn giản hóa 74 thủ tục hành chính; thành lập Tổ công tác liên ngành thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác với nước ngoài. Hiện 100% các thủ tục hành chính đã được công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

100% thủ tục hành chính đã xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thiết lập trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; 100% hồ sơ, thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được công khai minh bạch trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Định kỳ hàng tháng, đánh giá việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, qua đó, chấn chỉnh và đôn đốc đối với các sở, ngành, địa phương có hồ sơ quá hạn. 100% hồ sơ, thủ tục hành chính để chậm, muộn đều được báo cáo giải trình lý do và thực hiện xin lỗi. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến hơn 47%.

Đề án 06 được thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Nghệ An; trong đó, lựa chọn 2 đơn vị cấp huyện và 6 đơn vị cấp phường để chỉ đạo điểm. Các đơn vị, địa phương đã chủ động nghiên cứu, triển khai nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác triển khai Đề án 06. Thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đào Quang Thiền giải trình các nội dung đoàn công tác quan tâm. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An đã giảm 15 phòng, ban và tương đương thuộc sở, 4 phòng thuộc UBND cấp huyện. Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan, đơn vị. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm mạnh về đầu mối, cả tỉnh giảm 249 đơn vị so với năm 2017; Giảm tối thiểu bình quân cả tỉnh 11% biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015. 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tinh giản biên chế 183 cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh; Rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Võ Trọng Phú giải trình các nội dung đoàn công tác quan tâm. Ảnh: Phạm Bằng

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đến nay, hạ tầng số được kết nối đến 100% các xã, khoảng 3.743/3.806 thôn, bản; Hoàn thành kết nối kỹ thuật từ LGSP (nền tảng triển khai chính quyền điện tử) tỉnh tới nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để khai thác 17 dịch vụ; Các nền tảng số, phần mềm dùng chung của tỉnh đều được triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây, bảo đảm vận hành hiệu quả, an toàn thông tin.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi, đánh giá, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của tỉnh trong chuyển đổi số; công tác phân cấp; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; công bố, công khai, cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia có lĩnh vực còn chậm; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp còn tình trạng chậm trễ, quá hạn...; đồng thời, đề nghị tỉnh có những giải pháp hiệu quả để giải quyết các tồn tại, hạn chế trên. Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, giải trình ý kiến của các thành viên đoàn công tác.

THẲNG THẮN NHÌN NHẬN TỒN TẠI, HẠN CHẾ ĐỂ KHẮC PHỤC

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An luôn luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng. Công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua có chuyển biến, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, còn nhiều vấn đề mà người dân, doanh nghiệp chưa hài lòng.

Từ khi Ban Chỉ đạo của tỉnh được thành lập đến nay, công tác cải cách hành chính đã có bước chuyển, đặc biệt là trong nhận thức, thái độ chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức; khi có thông tin dư luận cán bộ, công chức có sai phạm trong thực hiện công vụ, có hiện tượng nhũng nhiễu thì tỉnh có biện pháp xử lý ngay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An được Trung ương quan tâm, tạo điều kiện, mới đây, được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ sở chính trị quan trọng, cùng với các cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo thêm động lực, nguồn lực cho tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là Nghệ An phải tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu nâng cao các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI vào vị trí nhóm đầu của cả nước. Và để đạt được mục tiêu trên cần sự nỗ lực lớn của các cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nghệ An nhận thức rằng, bên cạnh kết quả đạt được thì công tác cải cách hành chính còn nhiều tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến chưa cao; công tác phân cấp còn khiêm tốn và nhiều vướng mắc; chuyển đổi số chưa đạt mục tiêu. Mặc dù tỉnh đã nỗ lực, cố gắng nhưng do Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, dân số đứng thứ 4 cả nước, nguồn lực còn hạn chế, đời sống người dân miền núi còn nhiều khó khăn... đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, qua cuộc kiểm tra hôm nay, tỉnh Nghệ An thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; tiếp thu đầy đủ ý kiến mà đoàn công tác đánh giá, chỉ ra. Từ đây, tỉnh sẽ đề ra giải pháp để xử lý, khắc phục toàn diện, trong đó, tập trung vào những vấn đề trọng tâm để công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới có chuyển biến tích cực.

Các thành viên trong đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng mong tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Nội vụ về việc có thể nghiên cứu bổ sung cơ chế, đặc thù cho tỉnh về tổ chức biên chế và phân cấp.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An những năm vừa qua, đặc biệt là quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng, hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư của tỉnh ngày càng khởi sắc.

Đánh giá cao việc tỉnh Nghệ An thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục duy trì các biện pháp để phát huy những kết quả đạt được; khắc phục các tồn tại, hạn chế; quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đề ra trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định pháp luật để khắc phục những khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách; Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính.

Mặt khác, tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị, hệ thống phần mềm, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu và các tiện ích thông minh để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường rà soát, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An cũng cần đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Triển khai cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng hiệu quả, thiết thực và tránh hình thức; chú trọng đến các giải pháp tuyên truyền, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến.