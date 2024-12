Pháp luật Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029 Sáng 28/12, tại TP Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: An Quỳnh

Cung cấp dịch vụ pháp lý cho 5.112 vụ việc

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, giai đoạn 2019 - 2024 Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: An Quỳnh

Tính đến thời điểm này, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An có 67 tổ chức hành nghề, trong đó có 45 Văn phòng luật sư và 22 công ty luật, tăng 31 tổ chức hành nghề (86%) so với nhiệm kỳ trước.

Luật sư Hồ Xuân Hợp - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IX và phương hướng nhiệm kỳ X. Ảnh: An Quỳnh

Trong đó, số lượng luật sư thành viên và người tập sự hành nghề luật sư là 280 với 215 luật sư và 65 người tập sự, tăng 88 người (70%) so với đầu nhiệm kỳ IX. Số lượng luật sư tăng lên cùng với chất lượng từng bước được khẳng định đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội.

Các luật sư đã đầu tư công sức, trí tuệ để nghiên cứu hồ sơ, thu thập chứng cứ để tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động với 5.112 vụ việc.

Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia góp ý vào các văn bản pháp luật và các nghị quyết do Liên đoàn Luật sư, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu. Trong nhiệm kỳ Đoàn đã đóng góp ý kiến hơn 100 văn bản pháp luật và các văn bản khác theo yêu cầu của các cơ quan. Đồng thời, kết hợp với các đơn vị có liên quan để tư vấn pháp lý miễn phí cho hơn 1.000 người dân.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: An Quỳnh

Những kết quả mà Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lí, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tích cực xây dựng văn hóa ứng xử nghề nghiệp

Tại đại hội, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng các chương trình hành động cụ thể.

Luật sư Lâm Thị Thanh Huyền phát biểu tham luận về việc nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ luật sư trong tình hình mới. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu tại đại hội, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam ghi nhận những kết quả mà Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Củng cố đội ngũ luật sư, đảm bảo số lượng và chất lượng, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu chung.

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: An Quỳnh

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng mong muốn Đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa vào công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp sức vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp mong muốn Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới phải có sự giám sát chặt chẽ hơn về hoạt động nghề nghiệp của các luật sư, tinh thần đoàn kết trong Đoàn. Qua đó, tích cực nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh uy tín của Đoàn Luật sư đối với chính quyền địa phương và người dân. Quan tâm công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng định kỳ cho các luật sư trong Đoàn; xây dựng kế hoạch thành lập tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư kết hợp với phát triển, xây dựng đảng viên mới từ nguồn luật sư trẻ. Góp phần thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức hội, đồng thời tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: An Quỳnh

Coi trọng việc xây dựng văn hoá phục vụ khách hàng, văn hoá ứng xử nghề nghiệp, văn hóa phát ngôn để tạo được sự gắn kết giữa luật sư và Đoàn Luật sư. Tích cực xây dựng văn hóa phê và tự phê để tạo môi trường pháp lý lành mạnh, đúng chuẩn mực.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong, ngoài nước. Tăng cường tổ chức các diễn đàn giữa luật sư với các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đẩy mạnh gắn kết với Sở Tư pháp để thu hút đội ngũ luật sư trẻ, năng động tham gia lan tỏa đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" do Bộ Tư pháp xây dựng. Qua đó, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xác định vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để trao đổi, làm việc với cơ quan nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn. Tích cực phát huy vai trò luật sư trong việc giải quyết vấn đề phức tạp tại địa phương, góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Đồng thời, giúp đỡ người dân tiếp cận pháp luật, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa...

Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ X (2024 - 2029) ra mắt và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: An Quỳnh

Tại Đại hội, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An cũng trao tặng giấy khen, kỷ niệm chương cho các luật sư đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư trong nhiệm kỳ IX. Ảnh: An Quỳnh

