Doãn Quốc Đam hóa trùm giang hồ trong 'Truy tìm long diên hương' Sau vai tổng tài, Doãn Quốc Đam gây bất ngờ với tạo hình gai góc, đối đầu Quang Tuấn trong phim hành động khai thác bối cảnh làng chài và báu vật long diên hương.

Nam diễn viên Doãn Quốc Đam tiếp tục thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất khi hóa thân thành trùm giang hồ Cường "Liều" trong dự án điện ảnh "Truy tìm long diên hương". Tạo hình mới này hoàn toàn khác biệt so với vai Đăng tổng tài trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng, hứa hẹn mang đến một vai diễn gai góc và đầy kịch tính.

Cuộc chiến giành báu vật linh thiêng

Bộ phim, do đạo diễn Dương Minh Chiến thực hiện, xoay quanh câu chuyện về long diên hương – một báu vật linh thiêng được thờ phụng tại làng chài An Hải. Hai anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô) là những người được giao trọng trách canh giữ báu vật này.

Poster phim "Truy tìm long diên hương". Ảnh: NSX

Xung đột nảy sinh khi băng nhóm của Cường "Liều" (Doãn Quốc Đam) xuất hiện với âm mưu chiếm đoạt long diên hương. Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi chính Tuấn, người em trai, lại đánh cắp báu vật, buộc Tâm phải trực tiếp đối đầu với tay giang hồ hiểm ác để cứu em. Trailer phim hé lộ nhiều phân cảnh hành động, võ thuật căng thẳng và nghẹt thở.

Bí ẩn về 'long diên hương' và văn hóa làng chài

"Truy tìm long diên hương" lấy bối cảnh làng chài ven biển, nơi có tục thờ cúng cá ông (cá voi) từ thời Tây Sơn. Long diên hương không chỉ là một nguyên liệu quý hiếm có giá trị kinh tế cao, từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn.

Theo tín ngưỡng địa phương, người đi biển nhặt được long diên hương được coi là điềm may mắn, là lộc do bà Thiên Y A Na ban tặng. Người dân tin rằng chỉ những ai sống đức độ và thành tâm mới được "ông Nam Hải" (cá voi) ban cho báu vật này.

Màn lột xác ấn tượng của dàn diễn viên

Doãn Quốc Đam trong vai Cường 'Liều'

Vào vai Cường "Liều", Doãn Quốc Đam thể hiện một nhân vật trùm giang hồ lạnh lùng, hiểm độc. Tuy nhiên, nam diễn viên chia sẻ nhân vật không chỉ đơn thuần là một màu phản diện. Một trong những cảnh quay thú vị là khi Cường "Liều" hát karaoke bài "Thất tình" giữa khung cảnh bạo lực, tạo nên sự tương phản độc đáo và hài hước.

Tạo hình trong phim mới của Doãn Quốc Đam khác hẳn "Gió ngang khoảng trời xanh".

Sự cống hiến của các diễn viên khác

Bên cạnh Doãn Quốc Đam, các diễn viên khác cũng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn. Diễn viên Ma Ran Đô đã dành hơn một tuần chỉ để tập luyện các kỹ thuật ngã an toàn trong các cảnh hành động. Anh cũng chủ động giảm cân, phơi nắng và nhuộm da để có ngoại hình rắn rỏi, phù hợp với vai một chàng trai miền biển. Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, và Quốc Nam.