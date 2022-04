Đoàn Thanh Chương và Đô Lương đoạt 4 Huy chương Vàng môn Karate tại Đại hội TDTT toàn tỉnh

Ngày 13/4, tại TX Cửa Lò, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ bế mạc môn Karate trong trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX, năm 2022.

VĐV đơn vị Quế Phong (đai xanh) giành thắng lợi trong trận chung kết ở nội dung Kumite cá nhân nam, hạng cân 62-66 Kg. Ảnh: Đức Anh Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo TX Cửa Lò, Liên đoàn Võ thuật Nghệ An.



Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương trao giải cho các VĐV đạt huy chương. Ảnh: Đức Anh Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, môn Karate trong khuôn khổ chương trình Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX, năm 2022, đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Nhiều vận động viên đã thể hiện được trình độ chuyên môn rất cao, mang đến sức hấp dẫn cho khán giả.



Đặc biệt, môn đấu Karate được tổ chức đúng vào dịp khai trương mùa du lịch Cửa Lò đã tăng thêm hình thức giải trí mới, hấp dẫn cho du khách khi về với phố biển xinh đẹp.

Ông Lê Văn Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nghệ An đánh giá: "Mặc dù thời gian qua, Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị tham gia; sự cố gắng vượt khó của các VĐV nên chất lượng chuyên môn ở các trận đấu không thua kém so với những năm trước. Giải đấu này sẽ là một kênh thông tin tốt, để các nhà chuyên môn tuyển chọn những vận động viên có tố chất cho thể thao thành tích cao của tỉnh”.