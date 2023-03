Đoàn thanh niên các đơn vị bộ đội dâng hương Đại tướng Chu Huy Mân

(Baonghean.vn) - Các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An trên thực tế đang được thi đấu và thể hiện bản thân, nhưng so với yêu cầu thì không thể nói là đủ. Bởi ít nhất so với các lứa trẻ của Hà Nội FC chẳng hạn, các em chưa từng được đi thi đấu, tập huấn ở nước ngoài.