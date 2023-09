Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân lên đường dự ASIAD 19

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An chính thức cho phép thành lập Liên đoàn Bóng đá Nghệ An, hoạt động trong phạm vi Nghệ An, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Liên đoàn Bóng đá Nghệ An có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.