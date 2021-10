Đoàn viên Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh lọt vào Chung kết Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 15 thí sinh có điểm cao nhất lọt vào vòng Chung kết của cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021.

Theo đó, Võ Thị Thu Giang - Phóng viên Báo Nghệ An là thí sinh duy nhất của tỉnh Nghệ An lọt vào chung kết của cuộc thi. Mùa giải này, Ban tổ chức cuộc thi phân chia theo 3 bảng đấu. Mỗi bảng chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất vào chung kết. Võ Thu Giang nằm ở bảng 2 - Thanh niên công chức, viên chức, Khối Doanh nghiệp. Phóng viên Võ Thị Thu Giang. Ảnh: Thành Cường Ngoài ra, Ban tổ chức cũng công bố 9 thí sinh dự bị ở 3 bảng lọt vào vòng chung kết.



Cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức, là sân chơi kiến thức góp phần khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh, hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ trẻ toàn quốc, thiết thực triển khai Đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam” giai đoạn 2018-2022.

Đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cho biết, ngay khi Trung ương Đoàn phát động, tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia cuộc thi, nhiều cán bộ trẻ đến từ các sở, ngành của tỉnh Nghệ An được đánh giá cao ở cuộc thi này. Ở mùa giải đầu tiên (năm 2019), thí sinh Võ Thị Thu Giang cũng là thí sinh duy nhất của tỉnh Nghệ An lọt vào vòng chung kết của cuộc thi.

Vòng chung kết năm nay sẽ diễn ra vào ngày 17/10 tại Thủ đô Hà Nội.