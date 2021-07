Doanh nghiệp dệt may Nghệ An chật vật trong mùa dịch

Thiếu hụt công nhân do dịch bệnh Hiện nay các doanh nghiệp dệt may chủ động đơn hàng đảm bảo việc làm cho người lao động. Ảnh: Thu Huyền Hiện Nghệ An có hơn 20 dự án may đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 25.000 lao động, chủ yếu ở nông thôn. Ngoài ra, hơn 10 dự án khác trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang tiến hành đầu tư mới hoặc mở rộng công suất. Ông Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương cho biết: Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng chuỗi cung ứng về nguyên liệu dệt may không bị đứt gãy. Tín hiệu đáng mừng hiện nay ở các doanh nghiệp dệt may là đơn hàng dồi dào, sản xuất tiếp tục đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 139 triệu USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Đầu năm 2021, nhiều doanh nghiệp dệt may ở Nghệ An đã ký kết được các đơn hàng đến cuối năm và cả năm sau.

Các doanh nghiệp dệt may thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm duy trì sản xuất ổn định. Ảnh: Thu Huyền

Để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch, các doanh nghiệp chủ động trang bị cồn sát khuẩn, khẩu trang, test nhanh và xây dựng phương án làm việc, bố trí chỗ ăn, ở đảm bảo, đưa, đón công nhân…

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đang vật lộn với nhiều khó khăn: thiếu hụt lao động, thiếu container xuất hàng, chi phí sản xuất tăng... ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhiều đơn hàng có nguy cơ không đảm bảo tiến độ đang là trăn trở của doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu của P.V, hiện Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan chỉ có 1/3 công nhân đứng máy; Công ty May Minh Anh - Kim Liên thiếu 500 lao động; Công ty TNHH Prex Vinh khá hơn nhưng công suất chưa đến 90%...

“Nhiều công nhân phải cách ly khiến công suất dây chuyền sản xuất không đạt; do một số địa phương phong tỏa, giãn cách phòng, chống dịch, kiểm soát xe vận chuyển chặt chẽ nên chi phí vận chuyển hàng đi, hàng về cũng tăng, mất nhiều thời gian, công sức của doanh nghiệp”, ông Trần Đức Long - Kế toán trưởng Công ty TNHH Prex Vinh lo lắng.

Công ty May Minh Anh - Nghệ An triển khai test Covid-19 cho công nhân, lao động. Ảnh: Thu Huyền

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP May Minh Anh - Nghệ An chia sẻ thêm: Khó khăn nhất hiện nay của chúng tôi là thiếu hụt lao động và chi phí sản xuất đội lên cao. Thời điểm thành phố Vinh thực hiện Chỉ thị 16, duy trì các chốt phòng, chống dịch nên nhiều công nhân ở các huyện không vào được KCN Bắc Vinh để làm việc. Nhiều công nhân ở các xã trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Nam Đàn và tỉnh Hà Tĩnh phải cách ly tại nhà.

Giá thuê container tăng kỷ lục

Không dừng lại ở đó, hầu hết các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đều vướng vì thiếu container, giá thuê container tăng cao nhưng cũng không có để thuê, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch xuất, nhập hàng hóa. Hiện nay hàng tồn kho của Công ty May Minh Anh - Kim Liên khoảng 100 container, phải thuê bãi để lưu giữ hàng.

Nhiều doanh nghiệp may trên địa bàn Nghệ An bố trí chỗ ăn, ở cho công nhân đảm bảo phòng, chống dịch, duy trì sản xuất. Ảnh: Thu Huyền

Để duy trì sản xuất, chúng tôi phải bố trí xe đưa, đón công nhân. Ví như Nhà máy May Minh Anh - Kim Liên có hơn 3.000 lao động thì có 1.500 lao động tập trung ở các huyện, mỗi ngày công ty đã bố trí gần 100 chuyến đi - về để chở công nhân, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch. Rồi việc test nhanh Covid-19 cho hàng ngàn công nhân cũng khiến chi phí tăng cao. Một số đơn hàng đã xuất thì việc giải ngân chậm do phía bạn hàng cũng đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP May Minh Anh - Nghệ An

Cùng chung khó khăn này, lãnh đạo Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan cho biết, hiện nay số công nhân đứng máy chỉ đạt 1/3; một số công nhân vào công ty ở. Ngoài khó khăn do không đủ lao động đứng máy là vấn đề giá cước vận chuyển. Mỗi tháng doanh nghiệp chúng tôi cần khoảng 40 container đi - về nhưng hiện nay không có; Từ cuối năm 2020 đến nay, mức giá vận chuyển đã tăng lũy kế, thì nay giá cước vận chuyển container đường biển trên một số tuyến tiếp tục tăng ở mức kỷ lục.

Hàng container bốc xếp tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền Chẳng hạn, cước vận chuyển từ Cảng Hải Phòng đến châu Âu trước đây có giá khoảng 1.500 USD/container thì hiện đang ở mức 7.000 - 8.000 USD/container; từ Hải Phòng đi Mỹ trước dịch chưa tới 1.000 USD/container thì nay đã vượt 10.000 USD. Bên cạnh giá vận chuyển quá cao và rất khó để đặt chỗ trên tàu, thì cũng không có container rỗng để thuê, các hãng liên tục trì hoãn. Hiện nay doanh nghiệp phải xuất hàng sang Ai Cập nhưng không có container, tương tự container nhập nguyên liệu từ Singapore về cũng đang mắc.



Thiếu lao động, hiện Nhà máy sợi Hoàng Thị Loan chỉ có 1/3 công nhân đứng máy. Ảnh: Thu Huyền

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cả trong nước và trên toàn cầu hiện nay, dù các đơn hàng dệt may đã quay trở lại, song để phát triển bền vững, vượt qua thách thức từ dịch bệnh, các doanh nghiệp dệt may rất cần các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ngoài giảm, giãn thuế phí, lãi suất ngân hàng… thì cần có chính sách thuận lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng những chuỗi liên kết dệt may khép kín, từ đó, tăng năng lực cho doanh nghiệp trong nước, tăng số lượng và giá trị xuất khẩu, tăng lợi nhuận...