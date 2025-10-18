Thứ Bảy, 18/10/2025
Doanh nghiệp đồng hành cùng Báo & PTTH Nghệ An giúp đỡ bà con Nga My, Yên Hòa gần 500 triệu đồng

Thanh Nga - Nguyễn Nam 18/10/2025 18:23

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân sau các đợt lũ lụt, ngày 18/10, Báo và PTTH Nghệ An đã đồng hành cùng Công ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam và một số mạnh thường quân từ TPHCM đến thăm hỏi và tặng quà cho các hộ dân xã Nga My và Yên Hoà.

Trong trận lũ sau hoàn lưu bão số 10 xã Yên Hòa tỉnh Nghệ An đã chịu thiệt hại nặng nề, trong đó 18 thôn bản bị cô lập và nhiều hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Đến nay nhiều tuyến đường bị hư hỏng sạt trượt vẫn chưa được phục hồi, nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi vẫn chưa được dựng lại.

Sau bão số 10, xã Nga My, Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, với ước tính ban đầu khoảng 55 tỷ đồng. Nhiều nhà bị ngập, 4 nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc nghiêm trọng do sạt lở đất và nhiều tuyến đường bị cô lập. Đến nay vẫn còn 3 bản bị chia cắt vì nhiều tuyến đường sạt lở.

trao quà 2
Trao quà hỗ trợ người dân xã Nga My chịu thiệt hại sau bão. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với những khó khăn trước mắt của nhân dân hai xã, đoàn đã trao hỗ trợ 2 xã Nga My và Yên Hòa các nhu yếu phẩm như thuốc y tế, trang thiết bị dạy học, gạo, nước mắm và quần áo với tổng trị giá 200 triệu đồng.

tặng cho hộ gia đình bị trôi hoàn toàn nhà sau cơn bão số 10
Hỗ trợ 4 gia đình ở xã Nga My có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, mỗi nhà 5 triệu đồng. Ảnh: P.V

Ngoài ra, đoàn đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho 4 hộ dân ở xã Nga My bị lũ cuốn trôi nhà với 5 triệu đồng/hộ và 12 triệu đồng cho 10 gia đình ở xã Yên Hoà bị hư hỏng nhà cửa. Đoàn cũng trao tặng 5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ khó khăn với địa phương, đoàn hỗ trợ 25 triệu đồng cho xã Nga My để mua máy phát điện phục vụ công tác xã hội. Tổng số tiền cho đợt hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai này là gần 500 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại lễ trao quà cho nhân dân 2 xã Nga My và Yên Hoà tỉnh Nghệ An:

trao quà 1
Các mặt hàng nhu yếu phẩm gồm quần áo, thuốc men và thực phẩm khô được vận chuyển đến bà con 2 xã. Ảnh: P.V
trao quà 3
Các thành viên trong đoàn phân chia quần áo trẻ em theo nhóm tuổi. Ảnh: Thanh Nga
trao quà 4
Nhiều món quà ý nghĩa sẽ được trao tận tay các em nhỏ 2 xã Nga My, Yên Hoà. Ảnh: Thanh Nga
trao quà 5
Bà con xã Yên Hoà vui mừng trước những món quà mà đoàn trao tặng. Ảnh: Thanh Nga

