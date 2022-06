Doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An – Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trước thềm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đã gửi gắm mong muốn, kỳ vọng về sự mở rộng hợp tác và phát triển bền vững.

Dịp này, phóng viên Báo Nghệ An đã ghi nhận một số ý kiến của đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Kim Anh - Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tour Việt Nam

Trước thềm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 được tổ chức tại Nghệ An, tôi mong muốn được gửi gắm một vài điều lâu nay đang ấp ủ.

Trước hết, đó là xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị hoạt động du lịch ở các tỉnh, thành phố tham gia diễn đàn, tạo sự kết nối, hợp tác để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương và mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh du lịch.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An với các sản phẩm du lịch nổi tiếng như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu du lịch biển Cửa Lò – một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung, các điểm du lịch sinh thái và cộng đồng ở miền Tây sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách đến từ Thủ đô, từ thành phố mang tên Bác và các tỉnh trong vùng cũng như cả nước.

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc, từ lâu đã trở thành sản phẩm định vị thương hiệu du lịch của tỉnh, ở Nghệ An còn có nhiều tiềm năng cần được đánh thức, nhất là địa bàn các huyện miền Tây. Vùng đất này vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Pù Hoạt có những sản phẩm du lịch ấn tượng đối với du khách trong nước và quốc tế.

Những sản phẩm này đang được nhiều du khách ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Vì vậy, tôi mong muốn các doanh nghiệp du lịch ở hai trung tâm lớn và các tỉnh trong khu vực tăng cường đưa khách về Nghệ An. Tôi tin rằng các sản phẩm của Nghệ An sẽ làm du khách hài lòng…

Ông Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch Hệ thống Du lịch PhucGroup

Cộng đồng doanh nghiệp du lịch tỉnh Nghệ An đặt nhiều tin tưởng và kỳ vọng vào sự thành công của Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022. Bởi qua diễn đàn sẽ tạo nên giá trị lan tỏa của vấn đề hợp tác, xúc tiến và quảng bá và phát triển du lịch.

Có thể nói rằng Nghệ An là một địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Với diện tích lớn nhất cả nước, có Khu dự trữ sinh quyển thế giới lớn nhất khu vực Đông Nam Á, có bờ biển dài hơn 80 km và nhiều bãi biển đẹp nên Nghệ An chứa đựng nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch.

Đặc biệt, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, cả nước đã bước vào giai đoạn “bình thường mới”, Nghệ An đang phát huy thế mạnh của trung tâm giao thông, kết nối Việt Nam với các nước trong khu vực, đặc biệt là với Lào và vùng đông bắc Thái Lan. Từ đó, làm nên sự lan tỏa, giúp Nghệ An định hình các sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Là chủ một doanh nghiệp du lịch, tôi hy vọng và tin tưởng thông qua Diễn đàn này sẽ là cơ hội kết nối với các doanh nghiệp đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Trong đó, với vai trò định hướng của các cơ quan quản lý nhà nước và sự liên kết giữa các doanh nghiệp sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch mới để phát huy lợi thế, biến tiềm năng thành hiện thực, góp phần tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nguyễn Quỳnh Giang - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và du lịch Đại Dương

Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng, là giám đốc một doanh nghiệp du lịch, tôi hy vọng sự liên kết, phát triển giữa các trung tâm du lịch lớn sẽ là một cú hích cho du lịch Nghệ An ngày càng phát triển sâu rộng.

Sau hai năm chịu ảnh hưởng, tổn thất nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra, các hoạt động du lịch gần như bị đứt gãy, đến bây giờ bản thân tôi bắt đầu yên tâm và cảm thấy tự hào khi du lịch đã và đang được phục hồi, phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, thời gian gần đây, du khách ở các tỉnh, thành phố khắp cả nước đã đến với Nghệ An ngày một nhiều hơn.

Hy vọng sau Diễn đàn này, sự kết nối và hợp tác với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng sẽ đưa du lịch Nghệ An có thêm những bước phát triển mới, lượng khách đến với Nghệ An tiếp tục gia tăng. Bởi nơi đây là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, lại có nhiều sản phẩm du lịch đã khẳng định được thương hiệu và còn có nhiều tiềm năng cần được “đánh thức”…

Ông Nguyễn Huỳnh Sương - Giám đốc Công ty cổ phần Đông Dương Travel

Có thể nói Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa, nâng tầm điểm đến” diễn ra đầu tháng 7 là một sự kiện nổi bật. Là người đứng đầu một doanh nghiệp lữ hành, tôi muốn trao đổi, gửi gắm một vài vấn đề tới Diễn đàn.

Trước hết, phải khẳng định đến thời điểm hiện nay hoạt động du lịch của cả nước, trong đó có du lịch Nghệ An đã thực sự hồi sinh và phát triển mạnh mẽ sau hai năm chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19. Tôi tin rằng, Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng sẽ tạo sức bật cho du lịch Nghệ An tiếp tục vượt lên.

Bởi lẽ, Diễn đàn không chỉ tạo động lực mà còn củng cố, xây dựng niềm tin của du khách cũng như các doanh nghiệp du lịch của các tỉnh, thành phố đối với du lịch Nghệ An. Hơn nữa, qua Diễn đàn, những người làm công tác quản lý du lịch sẽ có thêm những góc nhìn mới, tầm nhìn mới để đưa ra những định hướng mới và xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển cụ thể, giúp các doanh nghiệp du lịch có sự phát triển bền vững.

Đồng thời, đây là cơ hội mở rộng hợp tác, liên kết để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển của du lịch Nghệ An, nổi bật là các điểm đến ở các huyện miền Tây. Nói cách khác là mời gọi, thu hút các nhà đầu tư, những “chàng hoàng tử” về đánh thức những “Nàng công chúa ngủ trong rừng” ở miền Tây Nghệ An.