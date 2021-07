Doanh nghiệp, người lao động khó khăn do dịch cần điều kiện gì để được vay vốn?

Ngày 01/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó giao Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động.

P.V: Xin ông cho biết, Nghị quyết 68/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành có điểm gì mới so với các gói hỗ trợ trước?

Ông Trần Khắc Hùng: Sau khi Nghị quyết 68 ban hành, Quyết định 23 của Thủ tướng quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là cuộc cách mạng về thủ tục, có sự đột phá để người sử dụng lao động tiếp cận nhanh nhất. Trước đây, người sử dụng lao động vay để trả lương cho lao động ngừng việc thì thời gian tiếp cận là trong vòng 1 tháng 10 ngày và với 4 loại hồ sơ khác nhau. Chính sách lần này đã rút ngắn toàn bộ thời gian, quy trình, chỉ còn 4 ngày giải quyết hồ sơ, Ngân hàng giải ngân tới khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vốn.

Điểm mới nữa của lần hỗ trợ này là ngoài đối tượng vay để trả lương cho lao động bị ngừng việc, lần này bổ sung thêm cho vay để người sử dụng lao động trả lương phục hồi sản xuất, với 2 nhóm gồm: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thông báo cho vay trả lương. Ảnh: P.V

Thưa ông, hiện nay chính sách này đã được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai như thế nào?Để kịp thời đưa chính sách vào cuộc sống, ngày 08/7/2021, Ngân hàng CSXH đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các đại biểu tại trụ sở chính, chi nhánh các tỉnh, thành phố về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.Tại Nghệ An, Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt các nhiệm vụ về triển khai cho vay đến toàn thể cán bộ, nhân viên chi nhánh; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng CSXH để triển khai chính sách chính xác, kịp thời và có hiệu quả. Ngày 13/7 Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An cũng đã có Thông báo số 700/TB - NHCS về việc thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch tới tất cả các phòng giao dịch huyện, thị xã; các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn…Chúng tôi coi việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới; tăng cường, đẩy mạnh công khai chính sách đến các cấp, các ngành và các đối tượng thụ hưởng, với phương châm “mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên” tuyên truyền chính sách đến toàn thể doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.