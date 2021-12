Doanh nghiệp ở Nghệ An chăm lo tốt đời sống để giữ chân lao động

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG



Trước nguy cơ bùng phát dịch tại các nhà máy, công đoàn cơ sở đã trở thành lực lượng tiên phong, lá chắn không thể thiếu để bảo vệ người lao động. Công đoàn có mặt và đóng vai trò quan trọng tất các các hoạt động: phun khử khuẩn tại doanh nghiệp, thành lập tổ an toàn Covid-19, tổ chức “3 tại chỗ”, đề xuất các phương án đảm bảo an toàn cho người lao động, tổ chức test nhanh, tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 cho công nhân…

Người lao động được tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ đảm bảo an toàn cho công nhân lao động tại doanh nghiệp mình, các công đoàn cơ sở còn tham gia công tác phòng, chống dịch cùng địa phương. Tại huyện Diễn Châu, một trong những đơn vị tiên phong trong công tác này là Công ty TNHH Wooin Vina. Toàn thể công nhân viên, ban giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH Wooin Vina đã chung tay quyên góp hơn 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid -19. Số tiền trên đã được BGĐ công ty trao tận tay 18 xã, các điểm cách ly tạm thời và các đơn vị trên tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện phối hợp với Công ty TNHH VietGlory hỗ trợ 70 triệu đồng; Công ty Nam Thuận hỗ trợ 15.000 khẩu trang…

Nhiều doanh nghiệp còn chủ động đóng góp về công sức và thời gian cho cuộc chiến chống dịch. Tại huyện Yên Thành, Công ty TNHH An Hưng đã hỗ trợ người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam 500 suất cơm ngay tại cầu Bến Thủy, 100% công đoàn cơ sở đăng ký tham gia nấu cơm tại các khu cách ly. Ở các huyện, thành, thị khác, các doanh nghiệp cũng bố trí người nấu hàng trăm suất ăn phục vụ cho khu cách ly như một niềm vinh dự. Trong thời điểm dịch bệnh, những đóng góp này thực sự mang ý nghĩa rất lớn. Anh Nguyễn Huy Công - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Viet Home Stone chia sẻ: “Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, chúng tôi hy vọng những đóng góp của mình sẽ có ý nghĩa, góp phần đẩy lùi dịch bệnh”.

Công ty CP Tập đoàn An Hưng hỗ trợ 500 suất ăn cho người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: ĐVCC

Dù bản thân các CĐCS còn nhiều khó khăn nhưng sự đồng lòng, chia sẻ này đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm của các CĐCS đối với những vấn đề chung của xã hội. Chia sẻ cảm nhận của mình đối với những hoạt động này, chị Hồ Thị Nga - công nhân Công ty Wooin Vina xúc động: “Thời gian này, khối lượng công việc của những cán bộ công đoàn công ty nhiều gấp 2, gấp 3, công ty cũng có thêm rất nhiều việc mới cần phải lo toan. Tuy thế, công đoàn và ban lãnh đạo công ty vẫn dành kinh phí và thời gian cho những hoạt động xã hội. Điều này khiến anh em công nhân rất cảm kích. Một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, sẻ chia với chính quyền chắc chắn sẽ đủ tâm huyết để chăm sóc cho người lao động”.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC

Thành lập CĐCS vào đúng thời điểm dịch bệnh bùng phát và sau khi Nghị quyết 02 được ban hành, CĐCS Công ty CP Tập đoàn An Hưng (Yên Thành) có cả những thách thức và cơ hội. Với quy mô sản xuất lớn, nhu cầu tuyển dụng cao, ngay từ những ngày đầu hoạt động, doanh nghiệp này đã đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn và tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho công nhân lao động. Ngay trong những ngày đầu thành lập, công đoàn công ty đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Phối hợp cùng với LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Chương trình “Truyền thông về an toàn cho phụ nữ và trẻ em" nhằm phổ cập cho CBCNV về kiến thức, kỹ năng để bảo vệ an toàn cho chính mình và gia đình; Tổ chức Chương trình “Tiếng hát công nhân” nhân dịp 20/10 với nhiều nội dung đặc sắc…

Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn An Hưng tặng quà cho lao động nữ nhân dịp 20/10. Ảnh: ĐVCC

Một trong những nỗ lực trong hoạt động chăm lo cho người lao động khác là tổ chức đưa, đón công nhân lao động bằng xe bus của công ty. Với 13 chuyến xe mỗi ngày, rất nhiều công nhân ở các địa bàn xa được đưa, đón tận nhà mà vẫn được nhận tiền hỗ trợ xăng xe. Hình thức đưa đón này đã được áp dụng ở một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An như Công ty TNHH Luxshare ICT, CP May Minh Anh Kim Liên, TNHH Emtech… và chứng minh được tính hiệu quả, thiết thực trong quá trình thực hiện.

Chị Ngọc Mai - công nhân Công ty CP May Minh Anh Kim Liên hào hứng chia sẻ: “Nhà tôi ở huyện Thanh Chương nên tôi đã đăng ký đi xe đưa, đón của công ty nhiều năm nay. Những chuyến xe này không chỉ giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông mà còn giúp chúng tôi yên tâm hơn những ngày mưa, gió. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, việc di chuyển bằng xe đưa, đón của công ty cũng hạn chế nguy cơ tiếp xúc và lây lan dịch bệnh”.

Cũng là một CĐCS mới, ngay sau khi thành lập, Công đoàn Công ty TNHH Woosin Vina đã sớm ban hành các quy chế hoạt động, quy chế sử dụng tài chính, quy chế phối hợp với ban giám đốc công ty. Được biết, doanh nghiệp này đã chủ động trích nộp kinh phí công đoàn kể cả khi chưa có quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Công đoàn KKT Đông Nam, công đoàn công ty đã lập hồ sơ để hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổ chức tặng quà cho nữ công nhân lao động nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thăm hỏi nữ lao động sau sinh và người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Nhiều doanh nghiệp đầu tư xe đưa đón công nhân lao động. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, BCH công đoàn Công ty TNHH Woosin Vina đã lập một nhóm Zalo giữa Ban giám đốc công ty và BCH Công đoàn để tiện trao đổi, bàn bạc một cách kịp thời trong mọi tình huống, hoạt động. Tại Công ty CP Tập đoàn An Hưng, diễn đàn trực tuyến này được kết nối với tất cả các công nhân lao động trong công ty. Theo đó, lãnh đạo công ty và các bộ phận liên quan sẽ trực tiếp trả lời tất cả các thắc mắc liên quan đến quy định tiền lương, BHXH, BHTN… của người lao động.

Để cải thiện đời sống tinh thần cho anh, chị em công nhân trong mùa dịch, CĐCS đã tìm tòi những cách làm hay, mới trong hoạt động công đoàn. Đó là những diễn đàn chung trên mạng xã hội của KCN VSIP - nơi công nhân có thể thảo luận, kết bạn, tìm đồng hương, chia sẻ những buồn vui trong công việc…; Đó là những cuộc thi ảnh đẹp, những tờ nội san đầy hấp dẫn của Công ty TNHH Luxshare ICT, Công ty TNHH May An Nam Matsuoka…; Đó là cuộc thi clip chuyển tải thông điệp chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty TNHH May Minh Anh Kim Liên… Dẫu không sôi nổi bằng hình thức tổ chức trực tiếp nhưng những hoạt động này đã thêm gia vị cho cuộc sống của công nhân lao động.

Công nhân lao động yên tâm khi làm việc ở những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn mạnh. Ảnh: PV

“Mặc dù phải thực hiện “3 tại chỗ” nhưng công đoàn công ty đã rất nỗ lực tìm tòi các hoạt động phù hợp để tổ chức cho công nhân lao động, điều đó rất đáng ghi nhận. Với cá nhân tôi, trong khó khăn của dịch bệnh, tôi cảm thấy được sự quan tâm chân thành từ công đoàn và công ty. Sự chân thành đó không đến từ những giá trị xa vời mà được cụ thể bằng những hành động như những lời động viên, một món quà sinh nhật nhỏ, một lời chúc mừng nhân ngày phụ nữ, những tư vấn kịp thời… Chính những quan tâm nhỏ bé chân thành này đã níu chân tôi ở lại với doanh nghiệp”, chị Phạm Thị Khanh - công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT trải lòng.