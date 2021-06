Doanh nghiệp phải cho công nhân vùng dịch tạm nghỉ nếu không đảm bảo an toàn phòng dịch

Hiện nay, trong các doanh nghiệp ở thành phố Vinh có khoảng 1.000 lao động từ Hà Tĩnh hàng ngày vẫn sang thành phố Vinh làm việc.



Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh yêu cầu nếu các doanh nghiệp nếu không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch thì phải cho người lao động ở vùng có dịch tạm nghỉ việc từ ngày 11/6.

Đại diện Ban Quản lý khu công nghiệp Bắc Vinh đề xuất biện pháp bố trí các lao động vùng có dịch. Ảnh: Hồng Quang

Theo thống kê, hiện các công ty có số lượng lớn lao động từ Hà Tĩnh sang thành phố Vinh làm việc gồm: Công ty may Minh Anh Kim Liên có 216 người, Công ty Emtex có 285 công nhân, Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan có 55 lao động. Riêng Công ty Bao bì Vinh có 50 lao động từ Hà Tĩnh sang thành phố Vinh và có 120 lao động ở TP. Vinh sang Hà Tĩnh làm việc tại cơ sở 2. Trong đó hầu hết công nhân của các công ty đi lại bằng xe máy, chỉ duy nhất Công ty may Minh Anh Kim Liên có xe đưa đón 130 lao động đi về hàng ngày nhưng hiện mới có 60 lao động đồng ý ở lại ăn ở tập trung, 70 lao động do điều kiện gia đình vẫn phải đi về nên công ty chưa có hướng xử lý.