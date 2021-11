Doanh nghiệp tạo đột phá cho du lịch Ninh Thuận

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang gây ra nhiều khó khăn, nhưng Dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang (SunBay Park) tại phường Mỹ Bình (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) của Tập đoàn TECCO, Crystal Bay và các đối tác vẫn được đẩy nhanh thi công theo phương án “3 tại chỗ”, vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ngày 8/9, chủ đầu tư đã tiến hành cất nóc tòa C - tòa tháp cao 40 tầng. Bên cạnh tòa C chính thức cất nóc, tòa B đang được thi công với tiến độ khẩn trương, chuẩn bị đổ sàn tầng 38 trong tổng số 48 tầng. Lễ cất nóc tòa C đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình thi công và hoàn thiện công trình, ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực của chủ đầu tư Crystal Bay trong suốt thời gian vừa qua, với mục tiêu cao nhất đưa dự án về đích đúng tiến độ như cam kết.

Công trình SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tại phường Mỹ Bình (TP. Phan Rang-Tháp Chàm) đang trong giai đoạn thi công. Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Crystal Bay, chủ đầu tư cho biết: Tháng 4/2019, đơn vị và các đối tác đã động thổ Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển tiêu chuẩn 5 sao quốc tế SunBay Park với tổng mức đầu tư ban đầu 4.500 tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng, Crystal Bay và các đối tác đã tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng để nâng tiêu chuẩn đầu tư và mở rộng đầu tư các hạng mục công viên. Khi đi vào hoạt động, dự án này sẽ cung cấp 3.300 phòng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống tiện ích cao cấp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của du khách tới Ninh Thuận. Hiện Crystal Bay và các đối tác đang đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện công trình để dự án sẵn sàng đi vào hoạt động trong giữa năm 2022. Sau SunBay Park, Crystal Bay và các đối tác sẽ tiếp tục kiến tạo hàng loạt dự án quy mô lớn khác tại Ninh Thuận như Sailing Bay Ninh Chữ, Surya Bay Phan Rang, Cap Padaran Mũi Dinh...



Bám sát các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, thời gian qua, Ninh Thuận đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp trọng tâm như: Lập quy hoạch tổng thể phát triển ngành Du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, có cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm, du lịch đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào tỉnh.

Trong giai đoạn 2011-2020, tổng vốn đầu tư cho phát triển du lịch hơn 23.784 tỷ đồng. Riêng các dự án đầu tư du lịch, đặc biệt là du lịch đẳng cấp cao, đến cuối năm 2020 có 30 dự án du lịch được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 19.753,5 tỷ đồng. Sự xuất hiện của những tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển quy mô, đẳng cấp quốc tế như SunBay Park, Sailing Bay Ninh Chữ, Amanoi, Hoàn Mỹ, Aminia Ninh Chữ... cùng với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hàng đầu về du lịch của Việt Nam trong nước và quốc tế, như Crystal Bay, Vinpearl, T&T, TDH Ecoland, FLC... tìm đến đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh là minh chứng cho chính sách thu hút đầu tư đúng đắn của tỉnh, đồng thời là yếu tố then chốt giúp tỉnh bứt phá trong thời gian đến trở thành một trong 7 vùng trọng điểm du lịch quốc gia thuộc tam giác du lịch Nha Trang - Đà Lạt - Phan Rang, một điểm đến mới của châu Á với mục tiêu đón 6 triệu khách vào năm 2030.

Đến nay, ngành Du lịch Ninh Thuận đã có bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Giai đoạn 2012-2015, ngành đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; giai đoạn 2016-2020, tuy chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng ngành Du lịch tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng; lượt khách tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,7%/năm, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch bình quân đạt 3,9%/năm, ngành du lịch đóng góp 8% GRDP.

Vẻ đẹp của biển Ninh Thuận. Ảnh: Internet Đến nay, tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh có 179 cơ sở/3.554 phòng, trong đó 40% cơ số phòng có quy mô chất lượng từ 3 sao trở lên, cơ bản đáp ứng nhu cầu khi tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo quy mô cấp quốc gia. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh sôi động, phát triển nhanh, có bước tiến mới mang tính đột phá, thu hẹp dần khoảng cách với các tỉnh lân cận; mang lại hiệu quả nhiều mặt, thu hút nhiều lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều chuỗi giá trị mới và nguồn thu, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận cho biết: Để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đúng theo quy hoạch phát triển KT-XH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đạt được mục tiêu đó có phần đóng góp rất lớn từ các nhà đầu tư như TECCO, Crystal Bay...