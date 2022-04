Doanh nghiệp thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng Nghệ An vươn tầm châu Á

Nghệ An đủ ưu thế trở thành trung tâm nghỉ dưỡng mới



Nghệ An có 82 km đường bờ biển và biển nơi đây rất đa dạng, từ nguyên sơ cho đến nhộn nhịp, tấp nập. Với khí hậu dễ chịu, cát trắng và biển xanh, những năm gần đây, Nghệ An trở thành điểm đến mới của du khách trong và ngoài nước. Cảnh quan nguyên sơ của Nghệ An trở thành nét mới lạ, đầy tiềm năng cho việc khai thác du lịch.

Bãi Lữ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang là điểm đến được du khách quan tâm bởi địa thế hoàn hảo, nằm trong vùng vịnh, tựa núi hướng biển ôm trọn kỳ quan. Đánh giá về cơ hội du lịch của Nghệ An, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định: "Nói đến Nghệ An, người ta thường nghĩ tới Cửa Lò hay quê hương Bác. Bản chất Nghệ An có nhiều tiềm năng du lịch, đường bờ biển dài mà đẹp, có rừng, có núi, di sản văn hóa giàu có. Đó là lợi thế của Nghệ An. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, Nghệ An được quy hoạch tốt, đầu tư mạnh mẽ các khu công nghiệp lớn, góp phần vào phát triển hạ tầng, thay đổi bộ mặt thành phố".



Song song với tiềm năng du lịch được thiên nhiên ban tặng, Nghệ An cũng đang nỗ lực trong việc quảng bá và triển khai các chương trình du lịch để trở thành điểm đến hấp dẫn hơn với các du khách.

Vừa qua, ngày 7/4 tại Nghệ An, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp UBND thị xã Cửa Lò, TikTok Việt Nam đã tổ chức Tuần lễ Quảng bá du lịch biển và đặc sản Nghệ An năm 2022; đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác quảng bá du lịch Nghệ An trên ứng dụng TikTok. Cùng với đó, ngày 8/4, tuyến phố đi bộ đầu tiên của TP. Vinh đã được khai trương và Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2022 được khai mạc. Đặc biệt, chính quyền 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh còn kết hợp giới thiệu nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm”.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cùng TikTok Việt Nam ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Báo Nghệ An

Hàng loạt những sự kiện được triển khai liên tiếp, bài bản với tầm nhìn lâu dài của chính quyền địa phương đã tạo nên "bệ phóng" vững chắc trong việc phát triển du lịch Nghệ An nói chung và gia tăng giá trị bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng nơi đây nói riêng.



Sự góp mặt của nhiều "ông lớn"

Các chuyên gia nhận định Nghệ An đang nổi lên là lực hấp dẫn dành cho nhà đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Với các ưu thế vượt trội về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế-văn hóa-xã hội và sức hấp dẫn các nguồn lực đầu tư mới, Nghệ An đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm nghỉ dưỡng mới của châu Á thông qua tầm nhìn quy hoạch, sự nhập cuộc của các doanh nghiệp tiên phong và hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương.

Hiện Nghệ An đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nơi đây đang dần định hình để trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế. Nhưng để đưa Nghệ An trở thành điểm đến quốc tế vẫn cần hình thành ở đây những sản phẩm du lịch đủ tiêu chuẩn quốc tế, quy mô lớn.

Nếu như cách đây 5 năm, các dự án bất động sản quy mô lớn ở Nghệ An chỉ là cuộc chơi của các doanh nghiệp bản địa như Golden City, Minh Khang, hay Dầu khí Nghệ An và một vài tên tuổi phía Bắc như Vinaconex, Handico… thì đến nay hàng loạt doanh nghiệp địa ốc tên tuổi cũng đã nhanh chóng đổ bộ tới Nghệ An với nhiều dự án quy mô, khiến thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết, hình thành một làn sóng mới với nhiều gam màu rực rỡ cho mảnh đất gắn với dòng sông Lam huyền thoại này.