Doanh nghiệp Trung Quốc có nghĩa vụ học tập Tư tưởng Tập Cận Bình

Các bài giảng như vậy được tổ chức dành cho nhân viên của công ty Nhà nước cũng như tư nhân, báo nói rõ thêm. Theo dữ liệu của báo, một số nhà quản lý hàng đầu của các ngân hàng và công ty dành tới 30% thời gian làm việc của họ để nghiên cứu "Tư tưởng Tập Cận Bình" đọc sách của nhà lãnh đạo CHND Trung Hoa, tham gia các khóa học và seminar hội thảo.

Nhà lãnh đạo Trung Hoa Tập Cận Bình.

Quy trình lĩnh hội tư tưởng của lãnh đạo

Trong những tháng gần đây tại một trong những ngân hàng đầu tư dẫn đầu của Trung Quốc là China International Capital Corp. đã tăng cường các giờ học như vậy, còn cơ sở Nhà nước Bank of Communications Co. biến việc học tập và thảo luận như vậy thành lịch trình thường xuyên trong tất cả các bộ phận. Trong công ty Nhà nước, mỗi nhân viên được yêu cầu chia sẻ hiểu biết của họ và phát biểu ý kiến đánh giá xem những nội dung được nghiên cứu thảo luận sẽ tác động như thế nào đến thị trường tài chính.

Các ngân hàng Bank of China Ltd. và Bank of Communications cũng tổ chức các buổi học tương tự. Các công ty Bright Food Group Co. và Industrial & Commercial Bank of China Ltd. cử nhân viên của họ đến dự thính trong Gian tưởng niệm Đại hội toàn quốc lần I của Đảng Cộng sản ở Thượng Hải. Trong chương trình học còn có nghi lễ tái tuyên thệ trước cờ Đảng.