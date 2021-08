Doanh nhân cựu chiến binh Nghệ An vững vàng trong đại dịch

KHÔNG NGỪNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Những con chim đầu đàn dẫn đầu các hoạt động sản xuất, kinh doanh tốt phải kể đến: Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Công ty TNHH Lương thực miền Trung); ông Phạm Đình Hạnh - Giám đốc Công ty Hòa Hiệp; ông Nguyễn Thủ Thường - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường; ông Thái Đại Phong - Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong cùng nhiều chủ doanh nghiệp khác như Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Long Thành, Công ty TNHH XNK Đức Anh, DNTN An Hải, Công ty TNHH Kim Hoàng Hảo, Công ty TNHH Thanh Xuân...



Những người lính dạn dày kinh nghiệm trận mạc nay tiếp tục vững vàng chèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt “bão Covid-19” với những bước đi thích hợp đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, giữ được sức tăng trưởng cao. Năm 2020, tổng doanh thu của các doanh nghiệp doanh nhân Hội Cựu chiến binh đạt 7.216 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 302 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động với mức lương bình quân 5,2 triệu đồng/người. Từ đầu năm 2021 đến nay, các chỉ tiêu kinh doanh tiếp tục được duy trì thực hiện tốt.

Trạm trộn bê tông tươi Công ty TNHH Hoa Thường. Ảnh: Thu Huyền Ngoài việc tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp còn giúp nhau vượt khó làm tốt công tác an sinh xã hội và kịp thời bảo đảm việc làm cho cán bộ, công nhân viên, chăm lo đầy đủ chế độ lương, BHXH cho người lao động. Nhìn chung, không có doanh nghiệp nào của cựu chiến binh đóng cửa hay ngừng hoạt động. Một số doanh nghiệp còn mở rộng sản xuất, đầu tư lớn như Công ty Hòa Hiệp, Công ty CP Long Thành, Công ty Nước khoáng Đại Tuệ…



Cùng với đó, Thường trực hội đã chỉ đạo ổn định tổ chức tại Chi hội TX. Hoàng Mai, Chi hội huyện Quỳ Hợp. Một số hội cơ sở đã duy trì hoạt động đều đặn và có tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn và đề ra phương hướng hoạt động khá tốt như: Hội DN Cựu chiến binh TP. Vinh, Hội cơ sở Thanh Chương, CLB DN CCB sản xuất, kinh doanh giỏi Cựu chiến binh Diễn Châu, Đô Lương. Một số hội đã có nhiều sáng kiến từng bước đã xây dựng được phương hướng hoạt động, gắn kết các hội viên với nhau đoàn kết, giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh. Thăm hỏi, động viên, giúp nhau vượt khó, Ban Chấp hành hội cơ sở đã từng bước phát huy được vai trò và trách nhiệm của mình làm chỗ dựa tinh thần cho hội viên. Hoạt động tư vấn, đấu tranh, bảo vệ lợi ích cho hội viên được duy trì thường xuyên, hội đã tổ chức khóa học bồi dưỡng về kiến thức về chuyên ngành thuế cho nhiều học viên.

Năm qua, Bệnh viện ĐK Cửa Đông bổ sung hàng trăm kỹ thuật chuyên môn; triển khai 44 kỹ thuật mới nâng cao hiệu quả KCB. Ảnh: Đinh Nguyệt

ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nhân CCB rất chú trọng đến vấn đề an sinh xã hội. Nhiều năm qua, hội và các hội viên thường xuyên có các hoạt động trao tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2020, hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy Nghệ An, hội huy động, ủng hộ được 4.541 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ do các doanh nhân CCB Nghệ An và Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tài trợ, Hội Doanh nhân CCB tỉnh kêu gọi ủng hộ được 34 nhà tình nghĩa, bàn giao cho Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng 23 nhà tình nghĩa trị giá 1,380 tỷ đồng. Riêng năm 2021 này, Công ty TNHH Hoa Thường đã tài trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Hội đã huy động được 11 tỷ đồng, trong đó: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã đưa 1 máy xét nghiệm hiện đại nhất với công suất 1.000 test/ngày, huy động 10 cán bộ lao động góp phần rất lớn vào chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghệ An. Công ty Khoa học xanh Hidumi ủng hộ bằng vật chất (sữa, thực phẩm chức năng) trị giá 670 triệu, Công ty TNHH Hòa Hiệp ủng hộ gần 1 tỷ đồng, Công ty TNHH Hoa Thường hỗ trợ gần 400 triệu đồng. Ngoài các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp hội viên khác đều hưởng ứng tích cực.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19. Ảnh tư liệu Với phong trào ủng hộ bão, lụt đã huy động được gần 500 triệu đồng ủng hộ các địa phương, riêng Hội Doanh nhân CCB TP. Vinh đã kêu gọi các hội viên trực tiếp tổ chức đi trao quà trực tiếp cho các gia đình CCB thuộc 10 xã của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để lại dấu ấn sâu sắc cho người dân vùng lũ và chính quyền sở tại. Bên cạnh những hoạt động trên, các doanh nhân còn tích cực tham gia chương trình khuyến học, chương trình đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ, người khuyết tật…



Nói về mục tiêu trong thời gian tới, ông Nguyễn Thủ Thường - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân CCB tỉnh - người luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các hoạt động ở địa phương, cho biết: Năm 2021, khắc phục khó khăn, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở, nhất là các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong các nhóm cùng ngành nghề, cùng tiêu thụ sản phẩm lẫn nhau. Tích cực tuyên truyền phát triển hội viên; Củng cố các tổ chức cơ sở Quỳnh Lưu, Yên Thành, TX. Cửa Lò. Tuyên truyền, vận động thành lập mới câu lạc bộ Doanh nhân CCB sản xuất, kinh doanh giỏi ở những nơi có đủ điều kiện. Phối hợp với trung tâm xúc tiến đầu tư và các hội bạn để thực hiện chương trình đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Hoa Thường. Ảnh: Thu Huyền

Với sự nhạy bén, năng động trong cơ chế thị trường, các doanh nhân CCB đã vượt qua nhiều thách thức để trở thành điển hình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế và góp sức xây dựng quê hương, họ vinh dự được các cấp bộ, ngành Trung ương, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, UBND tỉnh... khen thưởng.