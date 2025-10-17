Doanh số xe điện hóa toàn cầu lập kỷ lục 2,1 triệu xe Thị trường xe điện hóa toàn cầu đạt kỷ lục mới trong tháng 9 với 2,1 triệu xe bán ra, nhưng đối mặt thách thức khi các chính sách ưu đãi tại nhiều thị trường lớn sắp kết thúc.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion, doanh số xe điện hóa toàn cầu, bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV), đã đạt mức kỷ lục 2,1 triệu chiếc trong tháng 9, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng chính đến từ nhu cầu bùng nổ tại Trung Quốc, Mỹ và châu Âu.

Doanh số xe điện hóa toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 9, phần lớn nhờ các chính sách hỗ trợ.

Sức bật từ các thị trường trọng điểm

Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là thị trường ô tô lớn nhất thế giới khi chiếm khoảng 2/3 tổng doanh số xe điện hóa toàn cầu, với khoảng 1,3 triệu xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 9. Đây là con số thể hiện vai trò dẫn dắt không thể thiếu của thị trường này trong cuộc cách mạng xe điện.

Tại Bắc Mỹ, thị trường cũng ghi nhận một tháng kỷ lục với mức tăng trưởng 66%, đạt khoảng 215.000 xe. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi việc người tiêu dùng Mỹ tranh thủ mua xe để hưởng ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD trước khi chương trình này kết thúc. Tương tự, châu Âu cũng có một tháng kinh doanh thành công với 427.541 xe bán ra, tăng 36% so với cùng kỳ. Các chính sách hỗ trợ tại Đức và nhu cầu ổn định tại Anh là những yếu tố chính thúc đẩy thị trường khu vực này.

Tesla đã tung ra các phiên bản giá thấp hơn như Model Y Standard để duy trì sức cạnh tranh khi các ưu đãi bị cắt giảm.

Thách thức khi các chính sách ưu đãi thu hẹp

Mặc dù đạt được những con số ấn tượng, thị trường xe điện hóa đang đối mặt với nhiều thách thức trong quý cuối năm, đặc biệt tại Mỹ. Ông Charles Lester, quản lý dữ liệu tại Rho Motion, nhận định: "Với việc ưu đãi thuế liên bang kết thúc, nhu cầu tại Mỹ được dự báo sẽ giảm mạnh trong quý IV năm nay".

Để đối phó với viễn cảnh này, một số nhà sản xuất như General Motors và Hyundai đã bắt đầu triển khai các chương trình giảm giá và tối ưu hóa lượng xe tồn kho tại đại lý nhằm giảm thiểu tác động. Trong khi đó, Tesla cũng có động thái chiến lược khi ra mắt các phiên bản tiêu chuẩn của Model 3 và Model Y với mức giá hấp dẫn hơn, với kỳ vọng thu hút khách hàng sau khi các khoản trợ cấp không còn.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn dắt tăng trưởng xe điện hóa trên toàn thế giới.

Tháng 9 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng của thị trường xe điện toàn cầu, nhưng cũng hé lộ những khó khăn phía trước khi các chính sách hỗ trợ dần được thu hẹp. Cuộc đua giành thị phần giữa các nhà sản xuất ô tô được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt hơn trong thời gian tới, khi giá cả và giá trị sản phẩm trở thành yếu tố quyết định thay vì các khoản trợ cấp từ chính phủ.