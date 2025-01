Xã hội Độc đáo phong bao lì xì đậm 'chất Nghệ' “Chất Nghệ”, bởi phong bao lì xì được in sắc nét các bức tranh ký họa 10 công trình kiến trúc, nét đẹp văn hóa, ẩm thực của Nghệ An, cũng bởi đây là một dự án sáng tạo nghệ thuật giàu ý nghĩa và tất cả doanh thu đều được chuyển vào quỹ từ thiện của Làng trẻ SOS Việt Nam. Dự án được thực hiện bởi Trần Hoàng Kim (SN 1993) - người từng được Báo Nghệ An giới thiệu trong bài viết “Ký họa thành Vinh với tình yêu phố thị”.

Mấy ngày nay, nhiều bạn trẻ Nghệ An liên tục chia sẻ các bức ảnh chụp phong bao lì xì đặc biệt, mua từ xưởng vẽ nghệ thuật của Trần Hoàng Kim, kèm theo những bày tỏ cảm xúc thích thú. Dưới phần bình luận, ai cũng tíu tít hỏi mua ở đâu, nhờ mua hộ, bày tỏ mong muốn sở hữu sản phẩm đậm “chất Nghệ” vào ngày Tết.

Thiết kế phong bao lì xì đậm chất Nghệ được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Ảnh: NVCC

Trần Hoàng Kim nói rằng, những phản hồi ấy khiến anh rất hạnh phúc. Rời Hà Nội về Nghệ An lập nghiệp hơn 1 năm, cuộc sống của Kim đã dần có nhiều khởi sắc: hành nghề kiến trúc sư theo đúng chuyên ngành được đào tạo; tham gia các hoạt động văn hóa ý nghĩa do Bảo tàng Nghệ An, Sở VH&TT tổ chức; chủ của một xưởng vẽ có hàng trăm học viên; xây dựng group yêu nghệ thuật với hơn 1.000 thành viên; hàng chục buổi vẽ dã ngoại với những người cùng đam mê… Trong cộng đồng nghệ thuật ở TP Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung, Trần Hoàng Kim đã có được chút gì đó “tên tuổi”, được mến yêu vì sự chân thành và đam mê trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa quê hương.

Khách hàng mua phong bao lì xì trực tiếp chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của Làng trẻ SOS Việt Nam. Ảnh: NVCC

Chứng kiến từng bước chập chững lập nghiệp của Kim trên mảnh đất phố Vinh, tôi cảm nhận rõ sự nỗ lực, tận tâm và những thành công ban đầu đáng ngợi khen. Nhưng với anh, ngần ấy vẫn là chưa đủ. Sau khi mọi công việc tạm đi vào quỹ đạo, Kim muốn dành thời gian cho những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê Thanh Chương nắng gió, chứng kiến nhiều đứa trẻ nghèo, mồ côi, hoàn cảnh éo le, Trần Hoàng Kim tha thiết muốn đóng góp cải thiện cuộc sống cho các em. Kim nghĩ, mong muốn dài lâu ấy phải bắt đầu từ những việc nhỏ bé, cụ thể, trong tầm sức mình.

Dự án phong bao lì xì Tết đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An, được bán gây quỹ từ thiện cho Làng trẻ SOS Việt Nam khởi đầu từ ý niệm tốt đẹp ấy.

Dự án được triển khai trong thời gian ngắn bởi cốt lõi là thiết kế cơ bản từ những bức tranh ký họa của Kim đã có sẵn. Trong số hàng trăm bức ký họa về thành Vinh, về Nghệ An, Kim tinh chọn 10 bức đậm nét kiến trúc, văn hoá, ẩm thực mang tính biểu tượng: Đền Cờn, đền Hồng Sơn, chùa Diệc, cổng thành Vinh, đền thờ Hoàng đế Quang Trung, chợ Vinh, Khu tập thể cũ Quang Trung, Bưu điện tỉnh Nghệ An, xôi Vinh, ngô nướng.

Một số phong bao lì xì trong bộ thiết kế của Trần Hoàng Kim

“Tôi chọn những ký họa này bởi đây là những địa điểm gợi nhớ nhiều ký ức về lịch sử, văn hoá, in đậm dấu ấn tuổi thơ của mỗi người. Những điểm đến linh thiêng, những nơi chốn quen thuộc, những món ăn thấm đẫm vị phố, vị quê hương… tự thân đã trở thành “chất Nghệ” đặc biệt. Những ai đi xa sẽ thấm thía điều này nhất!” - Trần Hoàng Kim chia sẻ.

Việc chuyển tải tranh ký họa dưới hình thức in ấn lên phong bao lì xì được Kim kết hợp cùng một xưởng in “hợp gu”. Dù là sản phẩm được bán với mục đích 100% doanh thu dành cho quỹ từ thiện, nhưng không vì thế mà những người sản xuất dễ dãi trong lựa chọn chất liệu, màu sắc.

Cầm trên tay bộ phong bao lì xì in sắc nét 10 hình ảnh rất Nghệ, dễ cảm tình với nét vẽ tươi sáng, phối màu tinh tế, thiết kế hài hòa, trẻ trung. Nơi chốn và món ăn quen thuộc rất đỗi thân thương, mến yêu, phong bao trao gửi đến ai cũng phù hợp, cũng tạo được thiện cảm.

Những phong bao lì xì lan toả hình ảnh kiến trúc, văn hoá của Nghệ An đến muôn phương. Ảnh: NVCC

Kim bày tỏ, mục đích in ký họa kiến trúc, ẩm thực Nghệ An lên phong bao lì xì nhằm lan toả hình ảnh quê hương đến với bạn bè gần, xa. Anh hy vọng những chiếc phong bao lì xì bé nhỏ sẽ được “đi” khắp muôn nơi, vào Nam, ra Bắc, thậm chí cả xuất ngoại, để từ đó địa danh Nghệ An được đông đảo mọi người biết đến, tò mò tìm hiểu thông tin thêm và thôi thúc du ngoạn để khám phá sâu hơn.

Được biết, Trần Hoàng Kim đã in 5.000 phong bao lì xì và bán hết chỉ sau hơn 1 tuần quảng bá. Khách mua phong bao sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Quỹ từ thiện Làng trẻ SOS Việt Nam. Món quà ý nghĩa mà Kim dành tặng cho những em bé của Làng trẻ gửi gắm mong ước trong tương lai anh sẽ thực hiện thêm nhiều dự án ý nghĩa khác, để thắp sáng hành trình bảo tồn văn hóa và nối dài thiện nguyện của mình.