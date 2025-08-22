Kinh tế Dốc toàn lực khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 16 Sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến Quốc lộ 16 qua địa bàn miền Tây Nghệ An hứng chịu thiệt hại nặng nề, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Việc khôi phục hoàn toàn hệ thống hạ tầng dự kiến kéo dài nhiều năm, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn.

Tuyến Quốc lộ 16 sạt lở ta luy âm đoạn qua xã Nhôn Mai được giăng dây cảnh báo. Ảnh: Văn Trường



Trở lại Quốc lộ 16 những ngày giữa tháng 8, hiện trường vùng lũ vẫn ngổn ngang. Dọc tuyến, hàng loạt điểm sạt lở núi còn hiện hữu. Nhiều đoạn ta luy âm bị xói mòn, tạo thành “hàm ếch” sâu, tiềm ẩn nguy hiểm. Dù lực lượng chức năng đã san gạt tạm thời nhưng phần lớn mới chỉ thông xe được 1 làn.

Một số đoạn sạt lở ở xã Nhôn Mai cứ mưa xuống là bị tắc đường, Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn xã dài hơn 44 km, là huyết mạch giao thông quan trọng của người dân. Trận lũ lịch sử vừa qua làm xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, vừa khắc phục xong thì đến ngày 16/8, mưa lớn tiếp tục gây ách tắc tại các bản Xói Voi, Huồi Tố 1. Nhiều phương tiện bị mắc lầy phải nhờ chính quyền và lực lượng giao thông hỗ trợ.

Đơn vị thi công huy động máy móc khắc phục các điểm sạt lở. Ảnh: Văn Trường



Tại xã Mỹ Lý, tình hình cũng tương tự. Dù đã cơ bản xử lý bước 1 để thông tuyến, song đất, đá vẫn liên tục tràn xuống, gây tắc nghẽn cục bộ. Đơn vị quản lý giao thông buộc phải bố trí lực lượng và máy móc túc trực 24/24h để xử lý kịp thời các điểm sạt lở mới.

Ông Hoàng Quốc Trường - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An cho hay, mưa lớn vừa qua đã khiến Quốc lộ 16 xuất hiện 3 điểm sạt lở mới, trong đó, 2 điểm tại xã Nhôn Mai, 1 điểm tại xã Mỹ Lý. Dù huy động 6 đơn vị thi công cùng nhiều máy móc, song mưa kéo dài khiến đất bùn liên tục tràn xuống, gây gián đoạn. Các đơn vị đã căng dây cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Quốc lộ 16 đoạn qua xã Mỹ Lý khó lưu thông do trơn trượt. Ảnh: Văn Trường



Anh Nguyễn Hữu Khải - kỹ sư Công ty Cổ phần Trung Tín (đơn vị thi công) cho biết, từ ngày 23/7 đến nay đơn vị đã huy động hơn 20 máy đào, chia thành nhiều mũi thi công luân phiên ngày đêm. Ưu tiên trước mắt là thông tuyến 1 làn xe, sau đó mới gia cố các điểm sạt lở nặng. Tổng khối lượng đất đá xử lý đến nay đã vượt 100.000 m³.

Khắc phục sạt lở đoạn qua xã Mỹ Lý. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở, đường sá đi sâu trong rừng, cộng thêm mưa lớn kéo dài khiến việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. “Có những điểm vừa san gạt xong, mưa lại đổ xuống, chúng tôi phải làm lại từ đầu,” kỹ sư Khải chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn tuyến Quốc lộ 16 xuất hiện 184 điểm sạt lở, trong đó, 7 vị trí bị đứt gãy hoàn toàn. Tính đến nay, các lực lượng đã xử lý hơn 466.000 m³ đất, đá, cơ bản khắc phục được nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ. Ở các đoạn đã thông xe, hệ thống cảnh báo, rào chắn tạm thời được lắp đặt để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Về lâu dài, việc khắc phục cần giải pháp căn cơ, kiên cố hóa toàn tuyến. Dự kiến, kinh phí cần thiết cho bước 1 và bước 2 khắc phục hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 16 khoảng 100 tỷ đồng.