Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Dốc toàn lực khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 16

Văn Trường 22/08/2025 07:10

Sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến Quốc lộ 16 qua địa bàn miền Tây Nghệ An hứng chịu thiệt hại nặng nề, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Việc khôi phục hoàn toàn hệ thống hạ tầng dự kiến kéo dài nhiều năm, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn.

van truong 1
Tuyến Quốc lộ 16 sạt lở ta luy âm đoạn qua xã Nhôn Mai được giăng dây cảnh báo. Ảnh: Văn Trường

Trở lại Quốc lộ 16 những ngày giữa tháng 8, hiện trường vùng lũ vẫn ngổn ngang. Dọc tuyến, hàng loạt điểm sạt lở núi còn hiện hữu. Nhiều đoạn ta luy âm bị xói mòn, tạo thành “hàm ếch” sâu, tiềm ẩn nguy hiểm. Dù lực lượng chức năng đã san gạt tạm thời nhưng phần lớn mới chỉ thông xe được 1 làn.

van truong m467
Một số đoạn sạt lở ở xã Nhôn Mai cứ mưa xuống là bị tắc đường, Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn xã dài hơn 44 km, là huyết mạch giao thông quan trọng của người dân. Trận lũ lịch sử vừa qua làm xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, vừa khắc phục xong thì đến ngày 16/8, mưa lớn tiếp tục gây ách tắc tại các bản Xói Voi, Huồi Tố 1. Nhiều phương tiện bị mắc lầy phải nhờ chính quyền và lực lượng giao thông hỗ trợ.

van truong 2
Đơn vị thi công huy động máy móc khắc phục các điểm sạt lở. Ảnh: Văn Trường

Tại xã Mỹ Lý, tình hình cũng tương tự. Dù đã cơ bản xử lý bước 1 để thông tuyến, song đất, đá vẫn liên tục tràn xuống, gây tắc nghẽn cục bộ. Đơn vị quản lý giao thông buộc phải bố trí lực lượng và máy móc túc trực 24/24h để xử lý kịp thời các điểm sạt lở mới.

Ông Hoàng Quốc Trường - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An cho hay, mưa lớn vừa qua đã khiến Quốc lộ 16 xuất hiện 3 điểm sạt lở mới, trong đó, 2 điểm tại xã Nhôn Mai, 1 điểm tại xã Mỹ Lý. Dù huy động 6 đơn vị thi công cùng nhiều máy móc, song mưa kéo dài khiến đất bùn liên tục tràn xuống, gây gián đoạn. Các đơn vị đã căng dây cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

van truong mư
Quốc lộ 16 đoạn qua xã Mỹ Lý khó lưu thông do trơn trượt. Ảnh: Văn Trường

Anh Nguyễn Hữu Khải - kỹ sư Công ty Cổ phần Trung Tín (đơn vị thi công) cho biết, từ ngày 23/7 đến nay đơn vị đã huy động hơn 20 máy đào, chia thành nhiều mũi thi công luân phiên ngày đêm. Ưu tiên trước mắt là thông tuyến 1 làn xe, sau đó mới gia cố các điểm sạt lở nặng. Tổng khối lượng đất đá xử lý đến nay đã vượt 100.000 m³.

van truong mẻy
Khắc phục sạt lở đoạn qua xã Mỹ Lý. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở, đường sá đi sâu trong rừng, cộng thêm mưa lớn kéo dài khiến việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. “Có những điểm vừa san gạt xong, mưa lại đổ xuống, chúng tôi phải làm lại từ đầu,” kỹ sư Khải chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn tuyến Quốc lộ 16 xuất hiện 184 điểm sạt lở, trong đó, 7 vị trí bị đứt gãy hoàn toàn. Tính đến nay, các lực lượng đã xử lý hơn 466.000 m³ đất, đá, cơ bản khắc phục được nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ. Ở các đoạn đã thông xe, hệ thống cảnh báo, rào chắn tạm thời được lắp đặt để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Về lâu dài, việc khắc phục cần giải pháp căn cơ, kiên cố hóa toàn tuyến. Dự kiến, kinh phí cần thiết cho bước 1 và bước 2 khắc phục hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 16 khoảng 100 tỷ đồng.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng ở Quốc lộ 16, đoàn công tác Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã kiểm tra hiện trường, yêu cầu Nghệ An khẩn trương rà soát thiệt hại, lập phương án ứng phó. Phần kinh phí thiếu sẽ được các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ được phân bổ hơn 100 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp Quốc lộ 16, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Quốc lộ 16 dài hơn 400 km, trong đó, đoạn qua Nghệ An khoảng 206 km, là tuyến đường biên giới quan trọng kết nối Nghệ An với Thanh Hóa, đồng thời, liên kết các xã vùng khó khăn miền Tây Nghệ An. Đây là tuyến giao thông huyết mạch không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cao, mà còn giữ vai trò đặc biệt trong bảo đảm an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng của khu vực miền Tây Nghệ An.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hơn 100 điểm sạt lở tại xã Mường Típ (Nghệ An) sau bão số 3, cản trở phương tiện vào dọn dẹp bản Ta Đo

Hơn 100 điểm sạt lở tại xã Mường Típ (Nghệ An) sau bão số 3, cản trở phương tiện vào dọn dẹp bản Ta Đo

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Đọc tiếp

Hơn 100 điểm sạt lở tại xã Mường Típ (Nghệ An) sau bão số 3, cản trở phương tiện vào dọn dẹp bản Ta Đo

Hơn 100 điểm sạt lở tại xã Mường Típ (Nghệ An) sau bão số 3, cản trở phương tiện vào dọn dẹp bản Ta Đo

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Dốc toàn lực khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 16

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO