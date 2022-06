Đọc truyện đêm khuya: Chuyện năm xưa

(Baonghean.vn) - Trong suốt chiều dài lịch sử, quê hương Nghệ An tự hào bởi đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nhân văn của dân tộc nhiều tấm gương người thầy mẫu mực. Đêm nay, chuyên mục Tiếng Nghệ trân trọng gửi tới các bạn bài viết: “Câu chuyện về ba người thầy xứ Nghệ” của tác giả Phan Thị Nhật, viết về thầy Đặng Thai Mai, thầy Tạ Quang Bửu và thầy Nguyễn Cảnh Toàn. Mỗi người có mỗi quan điểm lý luận riêng về giáo dục, song tựu trung, cốt cách của người xứ Nghệ trong các thầy thì lại rất thống nhất: ý chí, tinh thần vượt khó khi tiến công vào khoa học và đều chiếm lĩnh được những đỉnh cao.

(Baonghean.vn) - Nhắc đến Nghệ An, không thể không nhắc đến dòng sông Lam. Ai đã may mắn từng được lên tận miền biên viễn, nơi dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ chảy vào đất Việt; đến với Cửa Rào - nơi hợp lưu của hai con sông ấy để “sinh thành” nên dòng Lam, biểu tượng của văn hóa xứ Nghệ… chắc hẳn không nguôi tự hào về sông nước quê hương, thổn thức về dòng chảy của thời gian và lắng đọng bao trầm tích lịch sử - văn hóa…

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, Tống Phước Bảo, sinh năm 1983, là một nhà văn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, một cây bút năng động, góp tiếng nói của mình trên các chuyên mục tản văn và truyện ngắn. Tống Phước Bảo từng đoạt giải thưởng trong một số cuộc thi do Bộ Công an và các báo, tạp chí chuyên ngành tổ chức. Trong chương trình đêm nay, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu tản văn “Mùa Đoan Ngọ xuôi cánh chim di”, một tản văn nhỏ nhắn mà ấn tượng của nhà văn trẻ này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.