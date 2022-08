Đọc truyện đêm khuya: Ranh con tên Ly [Phần 1-2] (Tác giả Song Hà)

(Baonghean.vn) - Với Đào An Duyên, thời khắc cuối buổi chiều bao giờ cũng mang đến cho con người tâm trạng vẩn vơ mông lung, bởi nó nhắc về sự kết thúc của một ngày, bởi nó ở phía cuối của một chu kì thời gian, bởi nó mang bóng dáng của sự phai tàn. Nhưng tác giả đã biết trước điều này, rằng mình sẽ an nhiên bước về phía cuối chiều, an nhiên bước về phía cuối chặng đường đời của mình, và sẽ lại hóa thân vào những người mẹ, người bà ngóng chờ lũ trẻ của mình trở về trong lặng lẽ và yêu thương. Có gì đó thoáng buồn, nhưng cũng ấm áp vô cùng trong những buổi chiều như thế.