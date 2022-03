BaoNgheAn’s Podcast

Đọc truyện đêm khuya: Truyện ngắn Cửu vạn làng Cày

(Baonghean.vn) -Võ Ngọc Sơn, sinh năm 1948, quê ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Ông viết nhiều thơ và truyện ngắn, đã từng có tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Xuân Hương, một giải thưởng lớn về văn học nghệ thuật của tỉnh Nghệ An. Báo Nghệ An xin trân trọng giới thiệu với quý thính giả truyện ngắn “Cửu vạn làng Cày” của tác giả này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.