Dodge Charger 2026 Drag Pak: Hemi V-8 cho đường drag Phiên bản Hustle Stuff Drag Pak dành riêng đường đua mang động cơ Hemi V-8 354 ci tăng áp, chỉ 50 xe, nhẹ hơn 100 pounds so với Challenger Drag Pak trước đó, giá từ 234.995 USD và không hợp pháp lưu thông.

Dodge đưa Hemi V-8 trở lại Charger, nhưng chỉ dành cho đường drag. 2026 Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak là phiên bản sẵn sàng thi đấu do Direct Connection cung cấp, trang bị Hemi V-8 354 cubic inch siêu nạp thay cho động cơ Hurricane sáu xy-lanh, sản xuất giới hạn 50 chiếc, không hợp pháp lưu thông, giá khởi điểm 234.995 USD. Dodge treo thưởng 26.000 USD cho tay đua đầu tiên chiến thắng một chặng NHRA Factory Stock Showdown (FSS) bằng Hustle Stuff Drag Pak trong năm 2026.

2026 dodge charger hustle stuff drag pak

Hemi tăng áp, sinh ra cho NHRA Factory Stock Showdown

Drag Pak là xe đua mục đích rõ ràng, phát triển để tham gia các hạng nghiệp dư của NHRA, cụ thể là Factory Stock Showdown – nơi các biến thể đua của xe sản xuất như COPO Camaro, Cobra Jet Mustang và Drag Pak Challenger cạnh tranh trực diện. Charger Hustle Stuff Drag Pak là dự án đầu tiên dưới bộ phận hiệu năng Street and Racing Technology (SRT) sau khi tái cấu trúc, được Riley Technologies chuẩn bị xe đua tại Mooresville, North Carolina. Cụm từ “Hustle Stuff” gợi nhớ các catalog hiệu năng Mopar thập niên 1970 – nơi vừa bán phụ tùng, vừa chia sẻ mẹo tinh chỉnh và sơ đồ kỹ thuật chi tiết.

Giảm cân có chủ đích: 100 pounds nhẹ hơn, tối ưu phân bố tải

Dodge cắt giảm khối lượng đáng kể cho Charger Drag Pak bằng nắp ca-pô, cửa, cản trước và cửa sau bằng sợi carbon; thêm sợi carbon ở táp-lô; thanh giằng trước (K-member) và cản nhẹ; tăng đơ dây cu-roa dạng billet; trục các-đăng nhôm; cùng các chi tiết nhẹ hóa trong động cơ và hộp số. Kết quả, Charger Drag Pak nhẹ hơn 100 pounds so với Challenger Drag Pak trước đó (khoảng 45 kg). Nhà sản xuất không công bố khối lượng bản thân; nguồn tham chiếu đến mức tối thiểu khoảng 3,600 pounds của NHRA trong bộ luật 2025 và cho rằng Charger có thể ở hoặc dưới 3,500 pounds (tương đương khoảng 1.588–1.633 kg; giá trị gốc theo pound).

Trái tim Gen III Hemi 354 ci với siêu nạp 3.0L

Hustle Stuff Drag Pak sử dụng động cơ Gen III Hemi 354 cubic inch kiểu cácte ướt, tay dên dạng H-beam, piston nhôm Diamond, trục khuỷu rèn, nắp ổ đỡ trục khuỷu sáu bulông, trục cam Mopar độ nhấc 0,675, con đội cứng Jesel, bướm ga nhôm và bộ siêu nạp trục vít đôi Whipple 3,0 lít. Đây là bản phát triển từ động cơ Drag Pak hiện hành – đang giữ kỷ lục ET FSS ở mức 7,583 (do Mark Pawk thiết lập). Dù Dodge không công bố con số cụ thể, hạng FSS áp dụng hệ số công suất 630 hp cho cấu hình này.

Để đảm bảo tính ổn định và khả năng quản trị dữ liệu trong thi đấu, xe dùng ECU Holley EFI Dominator kết hợp bộ ghi dữ liệu Racepak Smartwire với màn hình 6,9 inch. Hệ thống xả là ống góp bằng thép không gỉ dạng long-tube, tối ưu lưu lượng cho cấu hình tăng áp.

2026 dodge charger hustle stuff drag pak

Truyền lực tối ưu cho cú xuất phát

Lực kéo được truyền qua hộp số tự động Coan Racing XLT 3 cấp và bộ biến mô 9,65 inch. Mâm sau WELD Racing rèn nhôm kích cỡ 15x11 inch dạng double beadlock đi kèm lốp drag radial Mickey Thompson giúp tối đa hóa độ bám.

Khung gầm tập trung cho launch và ổn định cuối đoạn thẳng

Hệ treo dùng coilover chỉnh 2 chiều, phía sau là cấu hình 4 liên kết nâng cấp bao quanh cụm cầu sau 9 inch với cụm vi sai trung tâm nhôm của Mark Williams Enterprises, tỷ số truyền 4,30:1. Trục láp 40 spline khoan lỗ giảm khối lượng. Hệ thống phanh nhôm 4 piston dạng quick-change kẹp lên đĩa đục lỗ, ưu tiên hiệu quả hãm ở tốc độ cao sau khi qua vạch đích.

Khoang lái chuẩn NHRA, tập trung vào an toàn và thao tác

Bên trong, ghế Sabelt đạt chuẩn SFI có đệm, dây đai an toàn và lưới cửa sổ. Khung lồng thép chromoly đạt chứng nhận NHRA cho mốc 7,50 ET. Các chi tiết hỗ trợ thao tác gồm bệ gác chân tích hợp, line-lock và công tắc áp suất phanh để căn chỉnh lực phanh giữ xe khi đề-pa.

Màu sắc, đồ họa và tùy chọn giảm cân

Không chỉ có cấu hình sơn trắng tiêu chuẩn, Charger Drag Pak còn có 18 màu ngoại thất bổ sung và 3 gói đồ họa, bao gồm bản sọc đỏ–xanh như trong hình. Tùy chọn đáng chú ý: gói cảm biến; ghế sợi carbon giảm thêm 20 pounds; trục các-đăng sợi carbon và chạc chữ U cầu sau nhôm giúp cắt thêm 7 pounds.

2026 dodge charger hustle stuff drag pak

Giá bán, số lượng và điều kiện thi đấu

2026 Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak do Direct Connection cung cấp là xe chỉ dành cho đường đua. Chỉ 50 chiếc được bán ra và đã mở đơn đặt hàng. Giá khởi điểm 234.995 USD; Dodge treo thưởng 26.000 USD cho chủ xe Charger đầu tiên chiến thắng một chặng FSS trong năm 2026.

Bảng tóm tắt kỹ thuật chính

Hạng mục Thông tin Động cơ Gen III Hemi 354 cubic inch, cácte ướt, tay dên H-beam, piston nhôm Diamond, trục khuỷu rèn, nắp ổ đỡ 6 bulông Siêu nạp Whipple 3,0L twin-screw Trục cam Mopar, độ nhấc 0,675 Đánh lửa & nhiên liệu ECU Holley EFI Dominator, Racepak Smartwire màn hình 6,9 inch Hộp số Coan Racing XLT, tự động 3 cấp; biến mô 9,65 inch Cầu sau 9 inch, cụm trung tâm nhôm Mark Williams Enterprises, tỉ số 4,30:1 Mâm/lốp WELD Racing 15x11 inch double beadlock; Mickey Thompson drag radial Phanh Phanh nhôm 4 piston quick-change, đĩa đục lỗ Khung an toàn Chromoly đạt chuẩn NHRA đến 7,50 ET Vật liệu thân xe Sợi carbon: nắp ca-pô, cửa, cản trước, cửa sau; sợi carbon ở táp-lô Khối lượng Nhẹ hơn 100 pounds so với Challenger Drag Pak trước đó; khối lượng bản thân không công bố Số lượng 50 chiếc Giá 234.995 USD Ghi chú Chỉ dành cho đường đua; treo thưởng 26.000 USD cho chiến thắng FSS đầu tiên năm 2026

Kết luận

Hustle Stuff Drag Pak cho thấy cách Dodge “đóng gói” công nghệ đua drag vào nền tảng Charger thế hệ mới: Hemi V-8 354 ci tăng áp, khung gầm nhẹ hóa có chủ đích, truyền lực tối ưu cho cú xuất phát, cabin đạt chuẩn NHRA. Với số lượng giới hạn, mức đầu tư và tính chất “track-only”, đây là gói sản phẩm nhắm thẳng tới các tay đua FSS muốn bước vào mùa giải với một cấu hình đồng bộ ngay từ nhà máy.