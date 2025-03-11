Dodge Deora 1967: Biểu tượng Hot Wheels tại The Henry Ford Dodge Deora 1967 do A Brothers chế tác theo phác thảo của Harry Bentley Bradley, hiện trưng bày tại The Henry Ford; vào National Historic Vehicle Register, còn vận hành với slant-six và số tay 3 cấp.

Dodge Deora 1967 – bản concept tùy biến sâu từ chiếc bán tải Dodge A100 do Larry và Mike Alexander (A Brothers) chế tác theo thiết kế của Harry Bentley Bradley – hiện là xe trưng bày tại The Henry Ford ở Dearborn, Michigan. Mẫu xe đã được ghi vào National Historic Vehicle Register và là một trong 16 mẫu Hot Wheels đầu tiên ra mắt năm 1968.

Từ Detroit đến Hot Wheels: hành trình của một bản độ

Deora ra đời trong bối cảnh giao thoa mạnh mẽ giữa tư duy chế tác của Detroit và văn hóa hot-rodding SoCal. Trước đó, năm 1963, The Beach Boys phát hành album Little Deuce Coupe với bìa là chiếc Ford 1932 do A Brothers tạo hình, cho thấy ảnh hưởng của Michigan tới sân chơi tùy biến ở California.

Harry Bentley Bradley, khi đó là nhà thiết kế trẻ tại General Motors, vẫn âm thầm cộng tác với giới độ xe dưới bút danh “Designer X”. Năm 1964, trong thời gian theo học tại Stanford (thuộc chương trình học bổng của GM), Bradley phác thảo Deora cho A Brothers. Chiếc xe hoàn thiện và ra mắt công chúng tại Detroit Autorama 1967, nhanh chóng gây tiếng vang trên sân khấu trình diễn.

Thành công của Deora cũng mở đường để Bradley trở thành trưởng nhóm thiết kế cho sản phẩm mới của Mattel: Hot Wheels. Trong 16 mẫu đầu tiên năm 1968, có tới 15 mẫu do Bradley thiết kế, và Dodge Deora là một trong số đó, đồng thời được sản xuất thành bộ mô hình nhựa và phiên bản tỉ lệ 1:64 phổ biến.

Thân vỏ tùy biến sâu, cơ cấu lên xuống kính chắn gió

Xuất phát từ nền tảng Dodge A100, Deora được A Brothers áp dụng hàng loạt kỹ thuật thân vỏ của thời kỳ: chopped, sectioned, channelled, cùng màu sơn vàng bắt mắt. Chi tiết gây chú ý nhất là cách bước vào khoang lái: người lái nâng kính chắn gió và đi vào qua cửa đặt ở phía trước.

Vận hành nguyên bản: slant-six và số tay 3 cấp

Theo The Henry Ford, chiếc Deora trưng bày vẫn vận hành đầy đủ với động cơ slant-six nguyên bản kết hợp hộp số tay 3 cấp. Dù là một show car, cấu hình này giúp Deora không chỉ là tác phẩm tạo hình mà còn là phương tiện hoạt động thực thụ. Mẫu xe cũng có hai biến thể hiện đại hơn ra đời sau đó, song phiên bản 1967 vẫn được xem là biểu tượng.

Deora được chế tạo tại Detroit nhưng lan tỏa mạnh mẽ cảm hứng hot-rodding kiểu SoCal, trở thành cầu nối giữa hai bờ Đông – Tây trong văn hóa xe độ Mỹ và truyền cảm hứng cho thế hệ người chơi Hot Wheels đầu tiên.

Vinh danh di sản và lịch trưng bày tại The Henry Ford

Deora được đưa vào National Historic Vehicle Register, cùng danh sách với các mẫu xe nổi tiếng như DMC DeLorean Time Machine trong Back to the Future, Tucker 48 prototype và 1911 Marmon Wasp – chiếc vô địch Indy 500 đầu tiên. Sự hiện diện của Deora trong danh mục này nhấn mạnh cả giá trị tạo hình lẫn ý nghĩa văn hóa đại chúng của mẫu xe.

Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng Dodge Deora 1967 tại The Henry Ford ở Dearborn, Michigan, bảy ngày trong tuần, từ 9:30 a.m. đến 5:00 p.m.

Thông số chính theo nguồn

Hạng mục Thông tin Mẫu xe Dodge Deora Năm giới thiệu 1967 (Detroit Autorama) Nền tảng Dodge A100 pickup Chế tác Larry Alexander, Mike Alexander (A Brothers) Thiết kế Harry Bentley Bradley Động cơ Slant-six (nguyên bản) Hộp số Số tay 3 cấp (nguyên bản) Kỹ thuật thân vỏ Chopped, sectioned, channelled; sơn vàng Lối vào khoang lái Nâng kính chắn gió, cửa đặt phía trước Danh mục di sản National Historic Vehicle Register Nơi trưng bày The Henry Ford, Dearborn, Michigan Giờ mở cửa Bảy ngày/tuần, 9:30 a.m. đến 5:00 p.m.

Kết luận

Dodge Deora 1967 không chỉ là bản độ công phu từ Dodge A100 mà còn là mảnh ghép quan trọng trong lịch sử văn hóa ô tô Mỹ và Hot Wheels. Việc hiện diện ở The Henry Ford và được ghi danh vào National Historic Vehicle Register cho thấy giá trị di sản vượt thời gian của mẫu concept này.