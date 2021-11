Đôi 'bạn nghiện' cùng xóm rủ nhau đi mua ma túy

Nghi vấn đây là các đối tượng nghiện ở địa phương khác đến tìm mua ma túy, Công an xã Cắm Muộn đã chủ động triển khai lực lượng bí mật theo dõi và bắt giữ thành công 2 đối tượng Ngân Văn Hường (sinh năm 1988) và Vi Văn Hải (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 6,5gam hêrôin.

Ngày 13/11, Công an huyện Quế Phong cho biết, đơn vị vừa đấu tranh bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Cắm Muộn phát hiện có nhiều đối tượng khả nghi, không phải người địa phương thường xuyên qua lại trên địa bàn, lén lút tiếp xúc với các đối tượng nghiện.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì ở cùng xóm và đều nghiện ma túy nên khi sử dụng hết ma túy 2 đối tượng đã rủ nhau đến địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mua ma túy. Tuy nhiên, trên đường về thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.Hiện, Công an huyện Quế Phong đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật