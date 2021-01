Đôi bạn thân giành giải Nhất, Nhì môn Văn học sinh giỏi Quốc gia: Đam mê, biết ơn tạo kỳ tích

Chưa từng nghĩ mình sẽ là thành viên của Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia. Thế nhưng, không chỉ là thành viên chính thức mà mà cả hai còn giành thành tích cao: Năm học lớp 12 này, tại Kỳ thi HSG Quốc gia, Thảo Chi giành giải Nhất, Khánh Hiền đạt giải Nhì môn Ngữ văn. Với các bạn, học Văn bằng niềm đam mê, lòng biết ơn đã cho các bạn thành công như ngày hôm nay.



Chưa từng nghĩ sẽ là thành viên Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia

Bước vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, hai bạn Thảo Chi, Khánh Hiền đều không đặt nặng vấn đề về điểm số và cũng tự thấy chỉ thuộc “top non” trong lớp.

Khánh Hiền cho biết: Tham gia các hoạt động xã hội, giành các suất học bổng trong và ngoài nước là mục tiêu phấn đấu mà em đặt ra trong 3 năm học THPT”.

Không chỉ giải thưởng, vinh quang mà còn là sự trưởng thành chính là điều mà các bạn cảm thấy tự hào sau Kỳ thi HSG Quốc gia. Ảnh: NVCC

Thảo Chi chia sẻ: “Vào lớp 10 với tấm vé may mắn (là học sinh được tuyển bổ sung), bản thân em cảm thấy sức học còn rất non so với các bạn. Học Văn vì yêu thích và vì đam mê chứ mục tiêu học sinh giỏi Quốc gia là chưa bao giờ em dám nghĩ tới”.

Khánh Hiền nhớ lại: Lớp 10, với những bài làm văn đỏ mực những dòng phê của các cô luôn là nỗi buồn và cũng chính là động lực để chúng em vươn lên. Đọc kỹ lỗi trong mỗi bài làm, từng bước khắc phục theo lời nhận xét của cô giáo đã giúp những bài văn của chúng em trở nên có hồn với hành văn mạch lạc, ý tứ rõ ràng. Lớp 10 thực sự là một “cuộc cách mạng” cho cả cô và trò, chúng em dần trưởng thành qua mỗi bài làm văn.

“Thấu hiểu, thương hai cô vì phải lo lắng, trăn trở cho lứa học sinh còn rất non khi bước vào lớp 10 nên em và các bạn đã rất cố gắng. Khi được cô tin tưởng, kỳ vọng, em và Khánh Hiền đã vươn lên, khẳng định bản thân”, Thảo Chi chia sẻ.

Khơi dậy tinh thần của những “chiến binh” từ năm lớp 11

Bước vào lớp 11, nhờ việc khơi dậy khát khao chinh phục Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia bằng những lần trò chuyện, phân tích, những tin nhắn nhẹ nhàng, những quan tâm đời thường của 2 cô giáo trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn Lương Tâm và Hiền Lương đã giúp Thảo Chi và Khánh Hiền dần tin tưởng vào năng lực của bản thân.

Nguyễn Thị Thảo Chi (bên trái) và Trịnh Khánh Hiền luôn cảm thấy may mắn vì đã là bạn đồng hành trong Kỳ thi HSGQG năm này. Ảnh: NVCC

Vượt qua những bài thi, những bài kiểm tra một cách “chật vật” với các anh, các chị lớp 12 đã có kinh nghiệm, nhiều lần đã muốn bỏ cuộc, tuy nhiên sự thấu hiểu, chia sẻ của 2 cô giáo đã kịp thời vực dậy tinh thần mỗi lúc sa sút của mỗi bạn.

Chăm chỉ, quyết tâm, quyết liệt với khát khao khẳng định bản thân mình, ngay trong năm học lớp 11, Khánh Hiền đã giành giải Nhì (giải cao nhất của Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia) và Thảo Chi đạt giải Ba. Đây là thành tích đáng tự hào để hai bạn tiếp tục nỗ lực cho những kỳ thi tiếp theo.

Trở thành “trụ cột” và giành giải cao trong Kỳ thi HSG giỏi Quốc gia lớp 12

Không tự bằng lòng, khao khát được tiếp tục khẳng định bản thân, năm học lớp 12, Thảo Chi, Khánh Hiền đã đồng hành cùng tham gia Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia. Là những thành viên dự thi lần thứ 2, các bạn được xem là “trụ cột” cho đội tuyển.

Đam mê, khao khát đạt mục tiêu, 2 bạn đã cùng nhau về đích với kết quả mỹ mãn. Ảnh: NVCC

Những khó khăn, vất vả và cả mệt mỏi mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu, đó là những lúc bài làm tâm huyết nhưng lại không đạt kết quả như mong đợi, là đi thi năm thứ hai kết quả phải cao hơn năm trước. Là phải là gồng mình để “cứng cỏi”, phải là những người cùng các cô “đẩy” tinh thần của các bạn trong đội tuyển. Là phải động viên, chia sẻ các em lớp 11, các bạn trong đội tuyển.

Với Khánh Hiền, trải lòng với các cô, với Thảo Chi để vượt qua những yếu đuối trong thời gian ôn thi là cách mà bạn lựa chọn: “Cảm xúc lẫn lộn trong suốt một thời gian dài, nhưng luôn xác định học và thi chỉ là để cháy với đam mê, bởi vậy mà chỉ cần khúc mắc hay cảm thấy xuống sức là em đều tìm đến các cô, đến Thảo Chi để trò chuyện, để tìm hướng suy nghĩ tích cực”.

Dường như khi được các cô gắn trách nhiệm "trụ cột”, Khánh Hiền và Thảo Chi đã gắn kết các bạn, “truyền lửa” đam mê, đồng hành cùng các bạn vượt qua những khó khăn, gian nan trong chinh phục Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đặt ra.

“Việc cùng sửa lỗi, góp ý cho nhau, truyền tay những cuốn sách hay, đọc cho nhau những vần thơ, những câu truyện ngắn ý nghĩa. Chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống đã giúp Khánh Hiền, Thảo Chi làm tốt trách nhiệm “trụ cột” cho đội tuyển mà các cô giao phó”, cô Lương Tâm cho biết.

Bí quyết học văn của hai bạn đạt giải Nhất, giải Nhì HSG Quốc gia

Đối với Thảo Chi, Khánh Hiền, người “truyền lửa” là vô cùng quan trọng, tôn trọng cách viết, không áp đặt khuôn mẫu, khắc phục lỗi và phát huy năng lực, tính sáng tạo trong môn Ngữ văn của cô giáo Lương Tâm và Hiền Lương đã giúp học sinh tiến bộ qua mỗi bài làm.

Học Văn không phải là cách biến mình trở thành “con mọt sách”, việc bố trí thời gian khoa học vừa đảm bảo sức khỏe, vừa rèn luyện kỹ năng tập trung. Ngoài trau dồi kiến thức bằng sách, báo thì việc nghe nhạc, dùng mạng xã hội là cách giúp chúng ta có được nhiều nguồn cảm hứng, giải quyết được những câu hỏi mở, tự làm mới cảm xúc của mình, ngôn ngữ cũng phong phú hơn.

Đội tuyển tham gia môn Ngữ văn Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021. Ảnh: NVCC

Thảo Chi cho biết thêm: “Sử dụng các cuốn sổ tay để ghi chép những bài văn hay, những câu nói ý nghĩa là cách tích lũy kiến thức. Thực hành các dạng đề trong thời gian giới hạn sẽ giúp xử lý các vấn đề nhanh hơn, không bị “ngợp” với đề”.

Hai năm giành thành tích cao trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia là thành quả của hành trình vượt qua thử thách của 2 bạn, là sự hỗ trợ hết mình của các cô, của bạn bè, của gia đình.

Cùng chung niềm tin “Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”, các bạn đã vượt qua áp lực, khó khăn, để rồi 2 bạn đã chạm tới được ước mơ của mình.