Đội bóng đá PTS Nghệ Tĩnh lần thứ 4 vô địch tại Giải Thể thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Trận đấu chung kết giữa hai đội PTS Nghệ Tĩnh và VIB diễn ra hết sức quyết liệt và hấp dẫn. Ảnh: Đức Anh

Tối 20/5, tại Trường Đại học Vinh, diễn ra Lễ bế mạc Giải Thể thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIX năm 2022.



Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc.

PTS là đội bóng chủ động chơi phòng ngự số đông. Ảnh: Đức Anh Trước lễ bế mạc đã diễn ra trận đấu chung kết môn bóng đá nam giữa hai đội PTS Nghệ Tĩnh và Ngân hàng VIB chi nhánh Vinh. Kết quả, PTS Nghệ Tĩnh giành chiến thắng.

Giải đấu đã thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ. Ảnh: Đức Anh Đây là lần thứ 4 liên tiếp PTS Nghệ Tĩnh bước lên ngôi vị cao nhất của môn bóng đá nam Giải Thể thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.



Sau trận đấu, BTC tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đội đạt thành tích cao ở mùa giải năm nay.



Giải Thể thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIX năm 2022 là giải đấu quy tụ gần 900 VĐV. Tranh tài ở 4 môn đấu gồm: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co và bóng bàn.

Đồng chí Phan Thị Hoan trao Huy chương Bạc cho đội bóng VIB. Ảnh: Đức Anh Trong đó, môn Bóng đá nam có sự tham gia của 28 đội bóng với hơn 400 cầu thủ thi đấu. Bóng chuuyền hơi có 26 đội; kéo co có 11 đội; bóng bàn có 22 đội thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ.

PTS lần thứ 4 giành chức vô địch môn bóng đá nam. Ảnh: Đức Anh Kết thúc giải đấu, môn Bóng đá nam, đội PTS Nghệ Tĩnh đã lần thứ 4 liên tiếp giành chức vô địch; Ngân hàng VIB chi nhánh Vinh xếp thứ 2; đội Thanh Thành Đạt và đội Ngân hàng Hợp tác xã cùng giành vị trí thứ 3.



Môn bóng bàn, ở nội dung Đơn nam, Công ty Xăng dầu Nghệ An xuất sắc giành giải Nhất. Ở nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về Công ty Điện lực Nghệ An. Ở nội dung Đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về Công ty Điện lực Nghệ An.