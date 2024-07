Đội CSGT đường bộ số 5 tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về ATGT với doanh nghiệp kinh doanh vận tải

“

Được biết, cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” thì hoạt động tuyên truyền, tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông với doanh nghiệp kinh doanh vận tải luôn được Phòng CSGT, Công an tỉnh, trong đó, có Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 chú trọng.

Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông, cụ thể là lái xe kinh doanh vận tải trong tự giác chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng “Văn hóa giao thông”, kéo giảm tai nạn giao thông.