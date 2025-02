Thể thao Đội hình dự kiến của U19 Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết Giải U19 Quốc gia 2025 Sau gần hai thập kỷ chờ đợi, U19 Sông Lam Nghệ An bước vào trận chung kết Giải U19 Quốc gia 2025 với khát vọng chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Để vượt qua “ngọn núi cao” mang tên PVF, huấn luyện viên Huy Hoàng nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh quan trọng về chiến thuật cũng như nhân sự.

Đội hình U19 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải U19 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh

Có thể khẳng định, U19 PVF tham gia giải năm nay được đánh giá rất mạnh với chiều sâu về lực lượng, cùng chiến thuật đa dạng, khó lường. Và trước một ngọn núi cao như PVF, chắc chắn huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ đưa ra chiến thuật có nhiều sự thay đổi so với trận đấu bán kết gặp U19 Bà Rịa Vũng Tàu. Rất có thể, ông thầy người Nghệ sẽ sử dụng sơ đồ 5-3-2 để tiếp cận trận đấu, trong đó U19 Sông Lam Nghệ An sẽ áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công để khắc chế đối thủ.

Về phía nhân sự, U19 Sông Lam Nghệ An gặp bất lợi lớn khi không có được sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Trọng Tuấn do dính 2 thẻ vàng ở hai trận liên tiếp tứ kết và bán kết. Điều này thực sự sẽ mang đến cơn đau đầu cho ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An.

Trọng Tuấn sẽ không thể ra sân do dính án thẻ phạt. Ảnh: Chung Lê

Và để thay vị trí mà Trọng Tuấn để lại chỉ có 2 cầu thủ có thể đáp ứng đó là Quốc Hòa và Hồ Long Vũ. Trong đó, Quốc Hoà nhiều khả năng sẽ được chọn mặt gửi vàng, bởi cầu thủ này có thế mạnh hơn về kỹ thuật. Đặc biệt, ở vòng loại Giải U19 Quốc gia 2025, Quốc Hoà thường được huấn luyện viên Huy Hoàng sử dụng trong vai trò tiền vệ tấn công.

Quốc Hoà sẽ là sự thay thế đáng tin cậy cho Trọng Tuấn. Ảnh: Đức Anh

Như vậy có thể dự đoán, bộ 3 hàng tiền vệ của U19 Sông Lam Nghệ An sẽ thuộc về Quốc Trung, Văn Linh và Quốc Hoà. Phía trên sẽ là sự kết hợp của bộ đôi tiền đạo Trọng Sơn và Phùng Văn Nam. Đây là 2 cầu thủ sở hữu tốc độ và kỹ thuật. Được kỳ vọng sẽ mang đến sự đột biến trong các tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công do huấn luyện viên Huy Hoàng xây dựng.

Phùng Văn Nam sẽ là mũi nhọn trên hàng công của U19 SLNA. Ảnh: Chung Lê

Hàng thủ nơi được xem là điểm trọng yếu, quyết định lớn đến thành công của U19 Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết. Chính vì vậy, những cầu thủ chơi tốt nhất từ đầu giải chắc chắn sẽ được ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An chọn lựa. Và không khó để đoán định bộ 3 trung vệ sẽ được đảm nhiệm bởi Văn Tâm, Văn Thành và Tấn Dũng.

Ở vị trí wingback bên hành lang cánh phải thì Tấn Minh nghiễm nhiên sẽ có suất đá chính. Bởi suốt từ đầu giải cầu thủ này vẫn luôn thể hiện được khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Đặc biệt, hậu vệ mang áo số 12 còn sở hữu những cú ném biên đầy uy lực và chính xác, sẽ là vũ khí quan trọng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng tìm thấy cơ hội trước cầu môn U19 PVF.

Phía đối diện Anh Dũng và Hoàng Hữu Nhật Sang đều có cơ hội để được ra sân, nhưng nếu so về thể hình và sức mạnh thì Hoàng Hữu Nhật Sang đang chiếm ưu thế hơn so với người đồng nghiệp. Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ khi huấn luyện viên Huy Hoàng chọn Nhật Sang cho vị trí biên trái.

Đội hình dự kiến của U19 SLNA trong trận chung kết. Đồ hoạ: Đức Anh

Với lối chơi phòng ngự phản công, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ phải chịu sức ép lớn từ U19 PVF. Tuy nhiên, nếu duy trì kỷ luật chiến thuật và tận dụng tối đa những cơ hội có được, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu để chấm dứt cơn khát cúp Vàng kéo dài suốt 20 năm.

Trận chung kết hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao, nơi bản lĩnh, chiến thuật và tinh thần chiến đấu sẽ quyết định ngôi vương.