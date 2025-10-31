Đội hình La Masia đắt giá nhất: Yamal 200 triệu euro Transfermarkt công bố đội hình 11 cầu thủ La Masia còn đang thi đấu có định giá cao nhất sự nghiệp: Yamal 200 triệu euro, Messi 180 triệu, tổng 990 triệu euro.

Transfermarkt công bố đội hình gồm 11 cầu thủ trưởng thành từ học viện Barcelona có định giá chuyển nhượng cao nhất trong sự nghiệp, với tổng định giá lên tới 990 triệu euro. Lamine Yamal dẫn đầu ở mức 200 triệu euro, tiếp theo là Lionel Messi 180 triệu, Mauro Icardi 100 triệu, Xavi Simons 80 triệu, Gavi 90 triệu, Sergio Busquets 80 triệu, Jordi Alba 70 triệu, Eric Garcia 25 triệu, Pau Cubarsi 80 triệu, Héctor Bellerin 40 triệu và thủ môn Andre Onana 45 triệu.

Lamine Yamal được xem là gương mặt kế thừa những di sản của Lionel Messi tại Barcelona.

Hàng công: Lamine Yamal – Lionel Messi – Mauro Icardi – Xavi Simons

Lamine Yamal, tài năng sinh năm 2007, đang là gương mặt gây ấn tượng mạnh nhất hiện tại với mức định giá 200 triệu euro – cao nhất đội hình. Kỳ vọng đặt vào Yamal là trở thành biểu tượng mới của Barcelona trong kỷ nguyên hậu Lionel Messi.

Ở trung lộ là Lionel Messi. Trong giai đoạn đỉnh cao, siêu sao người Argentina đạt đỉnh 180 triệu euro, phản ánh rõ tầm ảnh hưởng và đóng góp cho Barcelona cũng như bóng đá thế giới.

Chơi cao nhất trên hàng công là Mauro Icardi – từng thuộc La Masia trước khi rẽ sang Ý. Cựu tiền đạo Inter Milan có đỉnh định giá 100 triệu euro. Vị trí còn lại thuộc về Xavi Simons, đạt mức 80 triệu euro và đang khẳng định tên tuổi tại châu Âu trong màu áo Tottenham Hotspur.

Tuyến giữa: Gavi – Sergio Busquets

Gavi hiện là nhân tố chủ chốt của Barcelona, từng đạt mốc 90 triệu euro. Bên cạnh là Sergio Busquets, tiền vệ phòng ngự cốt lõi trong thời kỳ Barca thống trị châu Âu, với đỉnh định giá 80 triệu euro.

Hàng thủ: Jordi Alba – Eric Garcia – Pau Cubarsi – Héctor Bellerin

Cánh trái là Jordi Alba, đỉnh 70 triệu euro, từng là một trong những hậu vệ biên công thủ toàn diện bậc nhất châu Âu. Ở trung tâm, Eric Garcia đạt 25 triệu euro, trong khi tài năng trẻ Pau Cubarsi đã chạm mốc 80 triệu euro. Cánh phải là Héctor Bellerin với đỉnh 40 triệu euro.

Thủ môn: Andre Onana

Andre Onana – thủ môn người Cameroon trưởng thành từ La Masia – từng tỏa sáng ở Ajax trước khi sang Inter rồi Manchester United, với đỉnh định giá 45 triệu euro. Anh có quãng thời gian thi đấu thất vọng tại Manchester United và hiện chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ để chơi cho Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Đội hình những cầu thủ đắt giá nhất còn đang thi đấu và từng được Barcelona đào tạo, theo thống kê từ Transfermarkt.

Bức tranh giá trị: lớp kế cận và di sản

Tổng định giá 990 triệu euro phác họa một tổ hợp đặc biệt: lớp trẻ nổi bật như Lamine Yamal, Pau Cubarsi và Gavi đứng cạnh các biểu tượng đã định hình triết lý Barcelona như Lionel Messi, Sergio Busquets hay Jordi Alba. Danh sách cũng cho thấy tầm ảnh hưởng của La Masia vượt ngoài Camp Nou, với những cái tên từng rẽ lối và tỏa sáng ở nhiều môi trường khác nhau.

Bảng tóm tắt định giá cao nhất theo Transfermarkt

Vị trí Cầu thủ Định giá cao nhất Tiền đạo Lamine Yamal 200 triệu euro Tiền đạo Lionel Messi 180 triệu euro Tiền đạo Mauro Icardi 100 triệu euro Tiền đạo Xavi Simons 80 triệu euro Tiền vệ Gavi 90 triệu euro Tiền vệ Sergio Busquets 80 triệu euro Hậu vệ trái Jordi Alba 70 triệu euro Trung vệ Eric Garcia 25 triệu euro Trung vệ Pau Cubarsi 80 triệu euro Hậu vệ phải Héctor Bellerin 40 triệu euro Thủ môn Andre Onana 45 triệu euro

Danh sách này được Transfermarkt thiết lập dựa trên mức định giá cao nhất trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ và chỉ tính những người còn đang thi đấu. Từ Yamal đến Messi, từ Busquets đến Onana, La Masia tiếp tục khẳng định vai trò bệ phóng cho cả các biểu tượng lẫn thế hệ kế cận của bóng đá châu Âu.