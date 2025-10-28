Đội hình tiêu biểu FIFPro 2025: Yamal góp mặt, Vinicius vắng FIFPro công bố 26 ứng viên World 11 mùa 2024/25: Messi, Ronaldo có tên; Real Madrid có 5 đại diện nhưng thiếu Vinicius dù ghi 24 bàn, 16 kiến tạo. Kết quả ra ngày 3/11.

Ngay sau một Siêu kinh điển khép lại với tỷ số 2-1 cho Real Madrid, bóng đá châu Âu nhận thêm một điểm nhấn: danh sách 26 ứng viên cho Đội hình tiêu biểu thế giới 2024/25 do FIFPro công bố. Lamine Yamal hiện diện, còn Vinicius vắng tên—một sự tương phản đúng với quỹ đạo phong độ và dư âm những ngày qua.

Lamine Yamal và Vinicus vừa có những khoảnh khắc 'đấu' nhau ở Siêu kinh điển Real Madrid 2-1 Barca. Ảnh: X The Touchline

Vinicius vắng mặt, Yamal chiếm suất đề cử

FIFPro xác nhận 26 cái tên được các cầu thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới bầu chọn cho World 11 mùa 2024/25. Điểm nhấn lớn nhất là sự thiếu vắng Vinicius—người từng góp mặt ở World 11 2023/24. Dù có 24 bàn và 16 kiến tạo cho Real Madrid trên mọi đấu trường mùa trước, phong độ của anh “đã sút giảm hơn” trong giai đoạn gần đây và không còn đảm bảo suất đá chính dưới thời Xabi Alonso, bên cạnh các ồn ào ngoài sân cỏ.

Ở chiều ngược lại, Lamine Yamal—chủ nhân Quả bóng bạc 2025 theo nguồn tin—xuất hiện trong danh sách. Ngay ở Siêu kinh điển vừa qua, Yamal mờ nhạt và có va chạm, trong khi Vinicius là tâm điểm với khoảnh khắc nổi giận; HLV Xabi Alonso sau trận xác nhận sẽ xử lý hành động không hay của học trò.

PSG áp đảo đề cử, Real Madrid có 5 đại diện

Theo công bố, ĐKVĐ Cúp C1 PSG có 7 gương mặt được đề cử. Real Madrid sở hữu 5 cái tên: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold và Kylian Mbappe. Messi và Ronaldo vẫn góp mặt, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn ở CLB và đội tuyển.

CLB Số ứng viên PSG 7 Real Madrid 5

Đội hình tiêu biểu FIFPro 2024/25 sẽ được công bố vào 3/11. Ảnh: FIFPro

Thể thức bầu chọn và mốc công bố

Đội hình tiêu biểu FIFPro 2024/25 do các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp toàn cầu bầu, dựa trên thành tích từ ngày 15/7/2024 đến 3/8/2025. Điều kiện: mỗi ứng viên phải thi đấu tối thiểu 30 trận trong quãng thời gian này. Kết quả công bố vào ngày 3/11.

Danh sách 26 ứng viên theo công bố của FIFPro

Thủ môn

Alisson Becker (Liverpool, Brazil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bỉ)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City, Italia)

Hậu vệ

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid, Anh)

Pau Cubarsi (Barcelona, Tây Ban Nha)

Virgil van Dijk (Liverpool, Hà Lan)

Achraf Hakimi (PSG, Maroc)

Marquinhos (PSG, Brazil)

Nuno Mendes (PSG, Bồ Đào Nha)

William Saliba (Arsenal, Pháp)

Tiền vệ

Jude Bellingham (Real Madrid, Anh)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Napoli, Bỉ)

Luka Modric (Real Madrid/AC Milan, Croatia)

João Neves (PSG, Bồ Đào Nha)

Cole Palmer (Chelsea, Anh)

Pedri (Barcelona, Tây Ban Nha)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Vitinha (PSG, Bồ Đào Nha)

Tiền đạo

Ousmane Dembele (PSG, Pháp)

Erling Haaland (Manchester City, Na Uy)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Pháp)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Raphinha (Barcelona, Brazil)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Bồ Đào Nha)

Mohamed Salah (Liverpool, Ai Cập)

Lamine Yamal (Barcelona, Tây Ban Nha)

Góc nhìn: Lá phiếu từ đồng nghiệp và thông điệp gửi Vinicius

World 11 là bức tranh do chính các cầu thủ vẽ nên, nơi lá phiếu phản ánh cả hiệu suất lẫn hình ảnh. Sự vắng mặt của Vinicius—dù có 24 bàn và 16 kiến tạo mùa trước—cho thấy cảm nhận của giới cầu thủ về một năm nhiều thăng trầm của anh, từ việc không chắc suất đá chính, các lùm xùm đời tư cho đến việc Real Madrid phải đưa ra cơ hội cuối nếu muốn anh ở lại Bernabeu. Ở chiều ngược lại, Yamal tiếp tục là biểu tượng của cảm hứng thi đấu trong mắt đồng nghiệp.