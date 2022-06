Đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền miệng

(Baonghean.vn) - Chỉ còn ít giờ nữa sẽ diễn ra trận chung kết lứa tuổi thiếu niên giữa hai đội Hoàng Mai và Đô Lương trong khuôn khổ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Một trong những thành công của giải đấu là phát hiện những gương mặt tiêu biểu, một số em đã lọt vào “mắt xanh” những nhà tuyển trạch của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan điều tra tỉnh Nghệ An đã tích cực xác minh và khởi tố 11 vụ/21 bị can có các hành vi tham nhũng, tăng 3 vụ/8 bị can so với cùng kỳ năm 2021.