Xây dựng Đảng Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo, là phương thức quan trọng để bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, giữ vững bản chất cách mạng và tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhất quán trong công tác chỉ đạo

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Có kiểm tra mới biết được khuyết điểm, mới sửa chữa được, nếu không có kiểm tra coi như không lãnh đạo”. Kiểm tra, giám sát không chỉ là yêu cầu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là yếu tố quyết định để bảo đảm cho mọi nghị quyết, chủ trương của Đảng được triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thực tiễn cho thấy, nơi nào, cấp ủy nào coi trọng công tác kiểm tra, giám sát thì ở đó tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng sự tin tưởng của Nhân dân. Ngược lại, nơi nào buông lỏng, xem nhẹ kiểm tra, giám sát thì dễ phát sinh vi phạm, suy thoái, thậm chí làm mất uy tín của tổ chức Đảng, niềm tin của Nhân dân. Vì vậy, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn liền với yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đồng bộ.

Một số tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ảnh: Tư liệu

Trong bối cảnh mới, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ. Đặc biệt, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nhiều và cũng đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ. Đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức, nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và toàn bộ hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ tỉnh Nghệ An được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, bám sát yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò không thể thiếu trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của tỉnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đến cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên; tham mưu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 14 văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở cụ thể hóa nhiều văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính thống nhất nhưng phù hợp với đặc thù địa phương, đơn vị.

Việc sơ kết, tổng kết chuyên đề các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, kiến nghị Trung ương điều chỉnh những quy định còn bất cập. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp nắm vững các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2024. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Những kết quả cụ thể

Trong thời gian qua, cấp ủy các cấp tập trung thực hiện công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên đạt nhiều kết quả nổi bật và chất lượng ngày càng được nâng cao. Toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra 8.821 lượt tổ chức đảng và 15.557 lượt đảng viên, trong đó có 10.377 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 509 tổ chức Đảng và 897 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 9 tổ chức Đảng và 52 đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Đặc biệt, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã được chú trọng, với 149 tổ chức Đảng và 371 đảng viên được kiểm tra, qua đó phát hiện và kết luận 122 tổ chức và 211 đảng viên có vi phạm, xử lý kỷ luật 6 tổ chức và 57 đảng viên. Nội dung tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư công, công tác cán bộ. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài đã được xử lý dứt điểm, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Công tác giám sát của cấp ủy được triển khai đồng bộ, với sự đổi mới cả về hình thức lẫn phương pháp. Các cấp ủy đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 6.596 lượt tổ chức Đảng và 12.629 lượt đảng viên. Qua đó chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 30 tổ chức Đảng và 12 đảng viên. Giám sát thường xuyên được tiến hành thông qua nhiều kênh: Phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, nghe báo cáo định kỳ, nắm bắt dư luận xã hội, qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm. Nhiều cấp ủy còn thành lập các ban chỉ đạo xử lý vụ việc tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân, tạo chuyển biến rõ rệt trong giải quyết vấn đề từ cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong tỉnh thời gian qua đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt: UBKT các cấp kiểm tra 8.886 lượt tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra 8.139 lượt tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra khi có DHVP đối với 1.864 tổ chức Đảng và 3.480 đảng viên (có 1.980 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề đối với 5.090 lượt tổ chức Đảng và 7.560 lượt đảng viên, có 5.868 lượt đảng viên là cấp ủy viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 1.239 lượt tổ chức Đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và kiểm tra 7.460 lượt tổ chức Đảng và 42.408 lượt đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập 568 đảng viên; tham mưu và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền đối với 04 tổ chức Đảng và 107 đảng viên.

Qua đó, đã phát hiện, xử lý nghiêm minh vi phạm, củng cố kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ đồng thời góp phần cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức Đảng.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu và trực tiếp xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm theo chỉ đạo của Trung ương, liên quan đến các dự án lớn như Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, hay công tác quản lý đất đai tại thị xã Cửa Lò, huyện Nghĩa Đàn (cũ),... Góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng bộ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy vậy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ tỉnh Nghệ An cũng bộc lộ không ít khó khăn, vướng mắc. Địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa khiến việc triển khai nhiều cuộc kiểm tra tốn kém thời gian và nguồn lực. Dịch Covid-19 trong những năm đầu nhiệm kỳ cũng đã tác động trực tiếp, khiến nhiều cuộc kiểm tra, giám sát phải điều chỉnh, bổ sung, thay đổi. Nguồn lực dành cho công tác kiểm tra còn hạn chế, đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, chế độ chính sách chưa phù hợp, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế, chưa hình thành được hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, hiện đại.

Ngoài những khó khăn khách quan, còn tồn tại những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan. Một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở, chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát; chương trình kiểm tra ở một số nơi chưa chú trọng vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, đầu tư công, công tác cán bộ. Công tác giám sát thường xuyên còn hình thức, chưa thực sự sâu sát; việc đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra chưa quyết liệt, dẫn đến hiệu lực chưa cao. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm chưa chủ động, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi có đơn thư phản ánh hoặc qua báo chí, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng.

Một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra còn thiếu bản lĩnh, tính chiến đấu chưa cao, ngại va chạm, dẫn tới hiệu quả chưa như mong muốn. Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Sự phối hợp giữa UBKT với một số cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử có lúc chưa chặt chẽ, dẫn đến việc xử lý một số vụ việc còn chậm.

Nhìn chung, có thể khẳng định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Nghệ An trong nhiệm kỳ 2020–2025 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân nêu trên cũng chỉ ra rằng công tác kiểm tra, giám sát vẫn cần được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về phương pháp và tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra giám sát

Một cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xem xét thi hành, kỷ luật đảng viên. Ảnh: Thanh Lê

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển nhanh, quyết tâm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ và cần tập trung thực các giải pháp dưới đây:

Trước hết, tiếp tục quán triệt, phổ biến, triển khai các quy định, kết luận, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đối với công tác xây dựng Đảng và đất nước trong giai đoạn hiện nay. Nhất là yêu cầu vai trò, sứ mệnh, phương thức lãnh đạo của Đảng để phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đổi mới công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sử dụng hình thức thích hợp để tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa hình thức tuyên truyền truyền thống (phát hành sách, báo, đưa tin, bài trên báo chí) với công tác tuyền truyền trên môi trường số: Mở các chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống các công thông tin điện tử, mạng xã hội, các phần mềm, ứng dụng của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên trao đổi, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên về các loại vi phạm điển hình, các bài học kinh nghiệm rút ra qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; những hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách; những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra, giám sát và các giải pháp khắc phục, phòng ngừa để giúp các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những vi phạm cần tránh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Đồng thời tuyên truyền nhân rộng các nhân tố điển hình, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, phải đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát, bảo đảm toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát ở những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những vấn đề mới, phát sinh bức xúc nổi cộm, và các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, chú trọng thực hiện công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm những vấn đề phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đổi mới quy trình kiểm tra, giám sát, chú trọng đổi mới, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật nhằm kịp thời phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên. Ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đảm bảo quy định và phù hợp với thực tiễn. Kịp thời xây dựng, ban hành hệ thống biểu mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT từng cấp.

Thứ ba, đột phá về chuyển đổi số, hiện đại hóa toàn diện ngành Kiểm tra Đảng. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ, an toàn: Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan rà soát, nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ, trung tâm dữ liệu, đảm bảo kết nối thông suốt, an toàn, bảo mật từ UBKT Tỉnh ủy đến UBKT cấp cơ sở; Trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị họp trực tuyến... cho cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu làm việc trên môi trường số.

Triển khai các phần mềm, ứng dụng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Triển khai đồng bộ các hệ thống dùng chung: Tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iCPV-Office), hệ thống quản lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, sổ tay đảng viên điện tử,... do Trung ương và Tỉnh ủy triển khai. Số hóa toàn diện dữ liệu: Xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện việc số hóa toàn bộ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; hồ sơ giải quyết tố cáo, khiếu nại; hồ sơ cán bộ kiểm tra... theo lộ trình đã đề ra. Dữ liệu phải đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung: Hình thành Cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh, tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau (dữ liệu về đảng viên, về kê khai tài sản, về khiếu nại, tố cáo...).

Cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công tác. Ảnh: Mai Hoa

Thứ tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp “Bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp”. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vị trí, vai trò, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới và tổ chức hệ thống chính trị theo mô hình 02 cấp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, lối sống, tuyệt đối trung thành với Đảng, có tinh thần chiến đấu cao, công tâm, khách quan, không chịu bất kỳ sức ép, sự cám dỗ, can thiệp nào. Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí cán bộ kiểm tra.

Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa ngành Kiểm tra với các ngành khác và giữa các cấp để đào tạo, rèn luyện cán bộ một cách toàn diện. Nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên, thu hút cán bộ trẻ, giỏi về công tác trong ngành Kiểm tra. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Duy trì các lớp tập huấn định kỳ, chuyên đề về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỹ năng phân tích, đánh giá, và tổng hợp thông tin. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, kiến thức về kinh tế, pháp luật, xây dựng, tài chính... và đặc biệt là kỹ năng số, kỹ năng phân tích dữ liệu.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy, UBKT với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tham mưu, xây dựng các quy định, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cơ chế phối hợp đảm báo tính chặt chẽ, quy định rõ các kênh thông tin, quy trình trao đổi thông tin, hình thức phối hợp (họp định kỳ, họp đột xuất, trao đổi văn bản, cử cán bộ phối hợp). Đảm bảo nguyên tắc "chủ động - chiến đấu - giáo dục - hiệu quả" trong mọi hoạt động phối hợp. Đa dạng hóa hình thức phối hợp. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, các hội nghị chuyên đề. Khi cần thiết phải tổ chức các phiên làm việc để trao đổi thông tin hoặc thành lập các tổ công tác liên ngành để giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Thường xuyên chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo các cơ quan ngành dọc cấp trên để nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân lực và phương tiện. Quan tâm công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết định kỳ công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết của ủy ban kiểm tra với các ngành, các cơ quan đơn vị ở cấp dưới để đánh giá hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những vướng mắc, bất cập, rút ra bài học kinh nghiệm để quy chế ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn với thực tiễn.

Cuối cùng, cần coi trọng việc theo dõi, đôn đốc thực hiện sau kiểm tra, giám sát, kết luận, quyết định kỷ luật. Một số nơi ở Nghệ An vẫn còn tình trạng chậm khắc phục sai phạm, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, phải thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những nơi chậm trễ, đối phó.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là chức năng lãnh đạo, phương thức bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh và sức chiến đấu của Đảng. Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác kiểm tra, giám sát càng có ý nghĩa then chốt, vừa góp phần phòng ngừa, răn đe, vừa kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.