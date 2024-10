Thời sự Đổi mới sáng tạo của đội ngũ doanh nhân trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An Xuất phát điểm của hầu hết các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Song với sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ doanh nhân đã dẫn dắt, tạo bước phát triển của từng doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu thương hiệu chè Nghệ An tại hội nghị kết nối doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Khánh Hồng



Khẳng định vai trò tiên phong

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, tổ chức Đảng, đảng viên tham gia sinh hoạt trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã khẳng định sức vươn bằng tinh thần tự lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Họ trở thành vai trò “đầu tàu” dẫn dắt đổi mới ngành nghề sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, tạo bước phát triển cho từng doanh nghiệp.

Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An, từ sản xuất, kinh doanh phân bón, nay có nhiều ngành nghề, lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh giống cây trồng các loại; nước uống; các sản phẩm từ nước giàu khoáng Bicarbonate; viên nén gỗ xuất khẩu… Doanh nghiệp phát triển theo mô hình công ty “mẹ” và 20 công ty “con” trong cả nước; giải quyết việc làm ổn định cho hơn 600 lao động với mức thu nhập từ 5 - 50 triệu đồng/người/tháng. Cùng đó, giải quyết việc làm, dịch vụ cho nhiều lao động địa phương - nơi triển khai dự án.

Dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai của Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Hay Công ty May Minh Anh Nghệ An, từ một nhà máy quy mô nhỏ 165 lao động, nay có tổng gần 7.000 lao động với 3 nhà máy tại thành phố Vinh, Đô Lương, Tân Kỳ. Đơn vị này đang xúc tiến mở thêm một nhà máy tại huyện Con Cuông.

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, từ kinh doanh vận tải đường bộ và thương mại, nay mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất gỗ ván nhân tạo, nguyên liệu giấy; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; kinh doanh bất động sản; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ… Quy mô lao động của doanh nghiệp hơn 2.000 người với thu nhập từ 6 đến 90 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Công ty CP TTH Group, từ một doanh nghiệp tư nhân hoạt động lĩnh vực khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa và kinh doanh vật tư, thiết bị ngành y tế, đã mở rộng địa bàn thành một tập đoàn gần 2,3 ngàn lao động với một chuỗi các bệnh viện thành viên hoạt động tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Với sự năng động, sáng tạo, đổi mới, các doanh nhân, doanh nghiệp trong khối đã giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho gần 3 vạn lao động. Đặc biệt, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất; thúc đẩy xuất khẩu với kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt hơn 368 triệu USD (chiếm 12,81% toàn tỉnh) và 9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 290,45 triệu USD.

“ Sự năng động, sáng tạo, đổi mới của các doanh nhân, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề, ứng dụng khoa học công nghệ của tỉnh. Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Các doanh nhân, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quan tâm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng; đầu tư đổi mới dây chuyền, trang thiết bị hiện đại; tiên phong chuyển đổi số, từng bước phát triển nền kinh tế số; lấy khoa học, công nghệ, tri thức, nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển doanh nghiệp. Một số đơn vị có vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, như: VNPT Nghệ An; Công ty Điện lực Nghệ An; Công ty Xăng dầu Nghệ An; Công ty CP Trung Đô; Công ty CP Vật liệu xây dựng miền Trung; Công ty CP TTH Group; Công ty Mía đường Nghệ An, Công ty CP Cấp nước, các đơn vị Ngân hàng - Bảo hiểm…

Phong trào đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại VNPT Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh do Đảng uỷ Khối phát động được các doanh nghiệp, doanh nhân hưởng ứng tích cực với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, làm lợi cho các doanh nghiệp lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm; đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. Trong năm 2023, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức biểu dương 26 tập thể và 15 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu trong giai đoạn 2021-2023. Năm 2024, biểu dương 19 tập thể, 20 cá nhân điển hình trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, phong trào “Dân vận khéo” và điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trong Đảng bộ Khối được các cấp, ngành tôn vinh, biểu dương; nhiều thương hiệu lớn được vinh danh, trao thưởng quy mô cấp quốc gia. Hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp có bước phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,3%; nộp ngân sách nhà nước đạt từ 15 - 20% tổng thu nội địa tỉnh. Lãnh đạo Đảng uỷ Khối và doanh nghiệp trao hỗ trợ nhà ở cho hô có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) và xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Khánh Hồng

Các doanh nhân, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối luôn thể hiện vai trò tiên phong, đi đầu trong công tác an sinh xã hội, đóng góp nhiều cho Tết vì người nghèo, hỗ trợ thiên tai, bão lụt, phòng, chống dịch Covid-19. Riêng năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024 các doanh nghiệp đã đóng góp hơn 91 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; trong đó chương trình làm nhà ở theo Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, đến thời điểm này, Đảng ủy Khối đã bàn giao 103 căn nhà, trị giá hơn 5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng hành hỗ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hiện có 119 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cấp uỷ, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp đã có nhiều đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân; là “cầu nối” nắm bắt, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, doanh nhân để phản ánh, đề xuất các cấp giải quyết. Riêng năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Khối đã kiến nghị và được UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho 18 doanh nghiệp. Tích cực kết nối, liên kết giữa các doanh nghiệp với 20 biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của 23 doanh nghiệp được ký kết. Lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh: Khánh Hồng Mỗi năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối mở 2 - 3 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cấp ủy, hội đồng quản trị, ban giám đốc, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn và tương đương trở lên. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng được lựa chọn thông qua khảo sát, lấy ý kiến đề xuất từ chính các doanh nhân, doanh nghiệp liên quan đến thực hiện pháp luật trong doanh nghiệp; công tác quản trị doanh nghiệp; xây dựng văn hoá doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; đàm phán ký kết hợp đồng… Đảng uỷ Khối cũng đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng các cấp gắn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và vai trò lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Chăm lo công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; phát huy vai trò tổ chức Đảng và đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (theo Nghị quyết số 04, ngày 23/10/2023 do Đảng uỷ Khối ban hành). Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 945 đảng viên; trong đó có 296 đảng viên theo Đề án 5155; thành lập 11 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Công tác quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chú trọng; duy trì mô hình “3 trong 1” - bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc doanh nghiệp; mô hình “2 trong 1” - bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc doanh nghiệp, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, hiệu quả cao. Thực hiện có hiệu quả “Quy chế phối hợp mẫu giữa cấp ủy với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) trong doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài” trong Đảng bộ Khối.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tham quan mô hình sản xuất của Công ty may Minh Anh (Tân Kỳ). Ảnh: Khánh Hồng