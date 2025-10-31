Thời sự Đổi mới tư duy, phương thức công tác thông tin, đối ngoại trong giai đoạn mới Sáng 31/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại năm 2025 cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, cùng đội ngũ cán bộ các cấp ủy, cán bộ phụ trách công tác đối ngoại từ tỉnh đến cơ sở.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đồng Trung - Phó Cục trưởng, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao trực tiếp truyền đạt, khái quát về tình hình thế giới và khu vực hiện nay với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến môi trường an ninh, phát triển của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đồng Trung - Phó Cục trưởng, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao trực tiếp truyền đạt các nội dung quan trọng tại hội nghị.

Phó Cục trưởng Nguyễn Đồng Trung cũng truyền đạt, làm rõ những định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta về đối ngoại, đặc biệt là đường lối đối ngoại trong thời kỳ đổi mới của Đảng và Nhà nước, đó là: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Cán bộ cấp ủy các cơ sở tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Về nguyên tắc đối ngoại: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”.

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia; trong đó, quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 38 nước. Công tác đối ngoại đa phương được triển khai tích cực, hiệu quả; là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu.

Các bộ cấp ủy các địa phương tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Công tác ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh toàn diện và thực chất; trong đó, quan hệ kinh tế thương mại với gần 130 đối tác và ký kết 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân tiếp tục triển khai có hiệu quả. Hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với gần 6 triệu người. Ngoài ra, công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa được đổi mới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Cán bộ cấp ủy các địa phương tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các học viên cũng được nghe trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thông tin đối ngoại, truyền thông quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, cùng với kỹ năng phát ngôn, sử dụng mạng xã hội trong công tác đối ngoại và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức công tác đối ngoại

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, trước yêu cầu mới, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức, tư duy và hành động, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, trước yêu cầu đổi mới của đất nước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng đối với công tác thông tin đối ngoại. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Cùng với đó, chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao năng lực dự báo, định hướng dư luận; thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá kịp thời diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; nhận diện rõ những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để chủ động cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận xã hội, không để bị động, bất ngờ trong xử lý thông tin; kịp thời cung cấp thông tin chính xác, khách quan, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh tư tưởng, an ninh thông tin trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông đối ngoại. Tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng, mạng xã hội bằng nhiều ngôn ngữ, hình thức sinh động, dễ tiếp cận. Phát huy hiệu quả hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội của tỉnh trong việc lan tỏa hình ảnh Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.