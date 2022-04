Đổi mới vì 'Khát vọng sông Lam'

KIÊN TRÌ HIỆN THỰC HÓA TẦM NHÌN

Trong mấy năm gần đây, đặc biệt là trong tác động do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 hơn 2 năm qua, có thể thấy được dấu ấn không nhỏ của việc đổi mới tư duy, xác định tầm nhìn trong chủ trương, hành động cũng như vun đắp và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của tỉnh Nghệ An. Khát vọng đó được cụ thể hóa qua tinh thần quyết liệt, kiên trì bám sát và thực hiện bằng được các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ được đánh giá khó khăn, dựa trên nền tảng là phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, mà trước hết là từ trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3 bàn Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Dấu ấn thấy rõ là chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh đã chủ động đề xuất, tham mưu với Chính phủ, Quốc hội để tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đây được xem là hành lang chính sách rất quan trọng để giúp Nghệ An thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Trong tầm nhìn của mình, lãnh đạo Nghệ An cũng đang rốt ráo để tạo lập thêm những nền tảng cơ chế, chính sách tạo đà cho sự phát triển của tỉnh. Hiện nay, Nghệ An đã khởi động các bước để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An. Vừa qua, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đồng ý về chủ trương và giao Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Bộ Chính trị đưa nội dung này vào Chương trình làm việc năm 2023 của Bộ Chính trị; cũng như giao hai cơ quan trên chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An và các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tổng kết.

Toàn cảnh khu vực trung tâm, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Trên nhiều diễn đàn, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ này, vì qua đó cùng với đánh giá lại một thập kỷ đưa Nghị quyết số 26 vào cuộc sống, thì điều quan trọng hơn nữa là tham mưu để Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về Nghệ An gắn với giao Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách mới mạnh hơn cho phát triển của tỉnh.

HÓA GIẢI THÁCH THỨC

Nhìn lại năm vừa qua, dù bối cảnh hết sức khó khăn song tỉnh nhà có nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực. Sự chuyển động đầy hứng khởi đó được tạo nên từ những mảnh ghép đa sắc màu. Mỗi tập thể, cá nhân, doanh nghiệp… ở trên cương vị của mình đã tích cực thực hiện hiệu quả công việc để mang lại thành quả chung và trong quá trình này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Bí thư cấp ủy cơ sở giỏi”.

Hay chàng trai thuộc thế hệ “Gen Y” Hồ Xuân Vinh - chủ một doanh nghiệp ở huyện Quỳnh Lưu được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Dù tuổi đời còn khá trẻ, song Hồ Xuân Vinh là một trong những người tiên phong trong phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Nghệ An với gần 30 sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ.

Hồ Xuân Vinh - đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An lọt top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Ảnh: PV

Nghệ An còn là quê hương, nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình phát triển của thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới Thái Hương. Từ điểm khởi đầu trên miền Phủ Quỳ, qua 12 năm, TH true MILK đã trở thành một Thương hiệu quốc gia - niềm tự hào của người Việt và vươn ra thế giới;…

Đầu tháng Tư vừa qua, nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới của Tập đoàn TH và đánh giá cao tầm nhìn, chiến lược, những thành tựu nổi bật của Tập đoàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, nghe giới thiệu về cánh đồng cỏ Mombasa của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, để hiện thực hóa được “khát vọng sông Lam”, Nghệ An còn nhiều việc cần làm, phải làm thực sự nhanh và hiệu quả. Hiện nay, tỉnh đã nhận diện và định dạng đầy đủ các thách thức để tìm giải pháp hóa giải, trong đó một vấn đề luôn mang tính thời sự chính là xây dựng và thúc đẩy được bộ máy công vụ hoạt động đạt hiệu quả cao hơn nữa. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng: Nếu lãnh đạo tỉnh có quyết tâm, tầm nhìn xa đến mấy mà bộ máy bên dưới ì ạch, thiếu năng lực thì cũng không thể hiện thực hóa được tầm nhìn, quyết tâm của lãnh đạo.



Do đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo rất rốt ráo các giải pháp nhằm cải cách nền hành chính công vụ, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số. Đi đôi với đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhiều lần phát đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ là sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc những việc làm vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; ở đây không có chỗ cho sự bao che, can thiệp. Và như chúng ta thấy, thời gian qua không chỉ có cán bộ cấp xã mà cả ở cấp sở, ngành của tỉnh đã bị cơ quan chức năng khởi tố. Việc này, dù có đau nhưng cần thiết phải làm để cảnh tỉnh cả hệ thống, có mất mát nhưng phải làm để cảnh tỉnh cán bộ.

Cùng với tập trung mạnh vào cải cách hành chính, Nghệ An cũng đặc biệt chú trọng đổi mới cơ chế để khai thông các điểm nghẽn, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực với phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng; kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu nhằm giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, đặc biệt là hai hạ tầng trọng điểm là cảng nước sâu và sân bay Vinh.

Tỉnh Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn - Thành Cường - Lê Thắng

Có thể nói, với những chuyển biến rất căn bản, nền tảng như thời gian qua, tin tưởng Nghệ An sẽ sớm hiện thực hóa được “khát vọng sông Lam” như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhắn nhủ đối với tỉnh trong phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai vào cuối năm 2021: “Vinh dự và tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nghệ An cần phải thấy rõ trách nhiệm cao cả của mình để thực hiện những điều Người đã mong mỏi lúc sinh thời. Vì vậy, với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, Nghệ An chúng ta cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, để làm nên một “kỳ tích sông Lam” mà cả nước đang mong đợi”.