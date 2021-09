Đội mưa bám chốt kiểm soát

Chốt kiểm soát tại khu vực phong tỏa vì có ca bệnh Covid-19 càng được tổ chức nghiêm ngặt. Ảnh: Tiến Đông

Thượng úy Nguyễn Đức Anh - Công an xã Hưng Lộc, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát khu phong tỏa xóm Mỹ Hạ (Hưng Lộc), nơi liên tục phát hiện các ca bệnh Covid-19 trong những ngày qua cho biết: Làm nhiệm vụ tại chốt này có 1 cán bộ công an chính quy, cùng các đồng chí dân quân tự vệ và công an viên. Dù các ca bệnh đều đã được cách ly từ trước nhưng anh em luôn xác định không thể lơ là. Vì thế mà ngày cũng như đêm, người dân không được phép ra, vào khu vực phong tỏa này.

Anh Lê Xuân Hải - dân quân tự vệ xóm Ngũ Phúc (Hưng Lộc) cho biết thêm, do xóm Mỹ Hạ đang bị phong tỏa nên ngoài công an chính quy của xã thì hầu hết các lực lượng tham gia đều từ xóm khác điều động đến, dù mưa gió nhưng chúng tôi luôn xác định phải hoàn thành nhiệm vụ, mong sớm hết dịch để quay lại cuộc sống bình thường.