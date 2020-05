Đôi nam nữ bị bắt giữ khi đang mua bán 39 kg pháo nổ

Sáng 13/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết: đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm pháo nổ, bắt giữ Nguyễn Hữu Dương (SN 1986), trú tại phường Nghi Hải; Nguyễn Thị Vân (SN 1970), trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò cùng tang vật là 39 kg pháo nổ, 01 xe máy, 03 điện thoại di động cùng các tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

Từ đầu tháng 4/2020, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây buôn bán hàng cấm là pháo nổ từ các địa bàn khác đem vào Nghi Lộc tiêu thụ với số lượng lớn nhằm tích trữ để bán vào dịp tết kiếm lời.

Các đối tượng Nguyễn Hữu Dương, Nguyễn Thị Vân cùng tang vật của chuyên án. Ảnh: Nhật Tuấn Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh và huy động các trinh sát, điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy tham gia chuyên án và dựng lên các đối tượng nổi cộm trong và ngoài địa bàn.



Vào khoảng 19 giờ ngày 12/5, tại Quốc lộ 46E thuộc xóm 6 xã Nghi Xuân, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An, Công an thị xã Cửa Lò phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hữu Dương và Nguyễn Thị Vân đang thực hiện hành vi mua bán 39 kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.